18 लाख बच्चों की आंखें नम हैं क्योंकि प्यारे मनीष अंकल को बीजेपी गिरफ़्तार करवा रही है- राघव चड्ढा ने किया ट्वीट तो लोगों ने ऐसे लिए मजे

मनीष सिसोदिया CBI दफ्तर पहुंचने के बाद आप नेताओं ने जमकर प्रर्दशन किया है। पुलिस का कहना है कि सीआरपीसी की धारा 144 के उल्लंघन के लिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

राघव चड्ढा ने शेयर की मनीष सिसोदिया की तस्वीर (फोटो सोर्स- राघव चड्ढा/ट्विटर)

पढें ट्रेंडिंग (Trending News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram