मणिपुर के वीडियो से गुस्से में लोग, ट्विटर पर ट्रेंड हुआ- नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो

मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए सामने आया है, जिसमें दो महिलाओं को भीड़ द्वारा नग्न किया गया और उनका यौन शोषण किया गया। इस घटना का वीडियो सामने आने एक बाद सोशल मीडिया पर #Meitei , #ManipurViolence , #कुकीसमुदाय ट्रेंड होने लगा और लोग पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह से इस्तीफा मांग रहे हैं।

मणिपुर में हिंसा के बीच दो महिलाओं के यौन शोषण का वीडियो वायरल (प्रतीकात्मक तस्वीर)

मणिपुर से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में उन्मादी भीड़ दो महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनकी इज्जत तार-तार करती नजर आ रही है। वीडियो सोशल मीडिया में आते ही बवाल मच गया। आम आदमी से लेकर राजनेताओं तक ने इस कुकृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। कई लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफे की मांग करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते #नरेंद्रमोदीइस्तीफादो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही और भी कई तरह के हैशटैग के साथ सोशल मीडिया में लोग अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। क्या है वीडियो में: वीडियो में पुरुषों की उग्र भीड़ कुकी-ज़ोमी समुदाय की दो महिलाओं को नग्न घुमाते और यौन उत्पीड़न करती दिखाई दे रही है. दोनों महिलाओं में से एक की उम्र 20 वर्ष और दूसरी की 40 वर्ष बताई जा रही है जो कुकी-ज़ोमी प्रभुत्व वाले पहाड़ी जिले कांगपोकपी की रहने वाली हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुरुषों की भीड़ उन्हें नग्न अवस्था में सड़क पर और खेत की ओर ले जा रही है। पुलिस द्वारा पुष्टि की गई है कि घटना 4 मई को थौबल जिले में हुई थी और इस मामले में 18 मई को कांगपोकपी जिले में एक शून्य प्राथमिकी (ZERO FIR) भी दर्ज की गई थी। बीजेपी सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष : राहुल गांधी ने मणिपुर की घटना पर कहा है कि पीएम की चुप्पी और निष्क्रियता ने मणिपुर को अराजकता की ओर धकेल दिया है। जब मणिपुर में भारत के विचार पर हमला किया जा रहा है तो भारत चुप नहीं रहेगा। हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े हैं। शांति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। प्रियंका गांधी का ट्वीट मणिपुर से आ रही महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। महिलाओं के साथ घटी इस भयावह हिंसा की घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। समाज में हिंसा का सबसे ज्यादा दंश महिलाओं और बच्चों को झेलना पड़ता है।



हम सभी को मणिपुर में शांति के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए… — Priyanka Gandhi Vadra (@priyankagandhi) July 19, 2023 दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की पीएम से अपील दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, “मणिपुर की वारदात बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। भारतीय समाज में इस तरह की घिनौनी हरकत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मणिपुर के हालात बेहद चिंताजनक बनते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूं कि वे मणिपुर के हालातों पर ध्यान दें। इस वारदात की वीडियो में दिख रहे दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। भारत में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।” आप सांसद संजय सिंह ने पीएम से पूछा सवाल आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट किया, “मणिपुर की तस्वीरें मन को विचलित करने वाली हैं आखिर एक देश का शासक इतना क्रूर और संवेदनहीन कैसे हो सकता है? मोदी जी नींद से कब जागेंगे? सदन में सरकार मणिपुर पर जवाब दें। मैने 267 का नोटिस दिया है। CM का तुरंत इस्तीफा ले सरकार को बर्खास्त करें”। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, “मोदी जी आप कितने संवेदनहीन हो? मणिपुर में दरिंदगी की सारी सीमायें पार हो चुकी हैं। महिला को नंगा करके घुमाया जा रहा है, बच्चों बुजुर्गों और नौजवानों की हत्या हो रही है। मोदी जी आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मणिपुर जल रहा है मोदी सो रहा है।” मणिपुर में सभ्यता का चीरहरण हुआ है और संस्कृति का पाताल-पतन। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) July 20, 2023 सोशल मीडिया यूजर्स ने की प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग: सोशल मीडिया पर #नरेंद्र_मोदी_इस्तीफा_दो भी ट्रेंड कर रहा है। आक्रोशित लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी से भी इस्तीफे की मांग की है। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि शर्म करो देशवासियों ,देखो जिस देश में औरतें की पूजा की जाती है उस देश में औरतों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है? नैतिकता के आधार पर मोदी सरकार इस्तीफा दो इसलिए कि देश चलाने की काबिलियत बीजेपी में नहीं है। एक अन्य ने लिखा कि महीनों से मणिपुर जल रहा है और सरकार इसे रोक नहीं पा रही है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। पीएम मोदी और सीएम एन बीरेन सिंह को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। Also Read Parliament Monsoon Session: संसद का मॉनसून सत्र आज से, मणिपुर हिंसा और दिल्ली अध्यादेश पर भारी हंगामे के आसार क्या बोलीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी: मणिपुर की घटना के वायरल वीडियो पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर कहा, “मणिपुर से आया 2 महिलाओं के यौन उत्पीड़न का भयावह वीडियो निंदनीय और अमानवीय है। सीएम से बात हुई एन बीरेन सिंह जी जिन्होंने मुझे बताया है कि जांच अभी चल रही है और आश्वासन दिया है कि अपराधियों सजा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी।”

