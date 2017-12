वीडियो: इस बार मुंह ही नहीं खोला- सवाल पूछती रही रिपोर्टर, अखबार पढ़ते रहे मणिशंकर अय्यर

गुजरात चुनाव में अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले कांग्रेस से निलंबित मणिशंकर अय्यर चुनाव परिणामों के सवाल पर चुप्पी साध गए। दरअसल हुआ ये कि मणिशंकर अय्यर कोलकाता में एक ईवेंट में शामिल होने पहुंचे थे। यहां पर मणिशंकर अय्यर से गुजरात चुनावों के नतीजों पर एक पत्रकार ने उनसे सवाल पूछ लिया। इस सवाल पर अय्यर ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया। रिपोर्टर के बार-बार सवाल पूछने पर भी अय्यर कुछ ना बोले और अखबार पढ़ते रहे। आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले अय्यर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला करते हुए उन्हें नीच आदमी कहा था। जिसके बाद बीजेपी ने इसे चुनावी मुद्दा बनाया था।

#WATCH: Mani Shankar Aiyar refuses to answer a question on #GujaratElection results, at an event in #Kolkata pic.twitter.com/k1v8hBnb1Q

— ANI (@ANI) December 22, 2017