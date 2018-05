बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने मंगलवार (1 मई) को अपना 30वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्हें बॉलीवुड से लेकर क्रिकेट के कई सितारों ने विश किया। सबने अपने-अपने अंदाज में अनुष्का को बधाई दी, लेकिन इन सब बधाई संदेशों के बीच एक मैसेज ऐसा था जो बॉलीवुड की इस अदाकारा को बेहद पसंद आया। हम बात कर रहे हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) के क्रिकेटर मनदीप सिंह के बधाई संदेश की। दरअसल, मनदीप ने ट्वीट कर अनुष्का के लिए जो बर्थडे विश लिखा था, उसमें उन्होंने एक्ट्रेस के लिए भाभी शब्द का इस्तेमाल किया था।

आरसीबी क्रिकेटर ने लिखा, ‘भाभी जी को जन्मदिन मुबारक हो। आप न केवल एक शानदार अभिनेत्री हैं बल्कि आप एक बहुत अच्छी इंसान भी हैं। बाबी जी आपको हमेशा खुश रखें।’ इसके साथ ही मनदीप ने अनुष्का की एक तस्वीर भी पोस्ट की। अनुष्का ने इस बधाई संदेश का जवाब बेहद ही खास अंदाज में दिया। उन्होंने मनदीप के लिए मैंडी शब्द का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धन्यवाद कहा। अनुष्का ने लिखा, ‘बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक्यू मैंडी।’

Very good very good thank you Mandy ! https://t.co/miYNSXPH2g

Happy birthday Bhabhi ji @AnushkaSharma you are not just an amazing actress, you are also a beautiful human being Baba ji hamesha tuhanu khush rakhan pic.twitter.com/6zRQnb1779

