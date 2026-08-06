एक पायलट ने अपनी गर्लफ्रेंड को उसकी पसंदीदा BMW 340i कार सरप्राइज देकर न सिर्फ उसका दिल जीत लिया बल्कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो ने भी कई लोगों को मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। इंटरनेट पर इन दिनों एक वीडियो वायरल है जिसमें एक पायलट ने अपनी साथी पायलट गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पर उसकी पसंदीदा BMW 340i कार का सरप्राइज दिया।

कपल का प्यार सा वीडियो वायरल

पायलट ने इस मूमेंट को कैमरे में कैप्चर किया जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो को देखकर यूजर्स इस कपल की तारीफ कर रहे हैं और इसे प्यार व अपनापन दिखाने का खूबसूरत तरीका बता रहे हैं। लोगों ने इस वीडियो पर प्यारे रिएक्शन भी दिए हैं।

वीडियो शेयर करते हुए पायलट ने लिखी दिल की बात

यह वीडियो पायलट तपेश कुमार ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। उन्होंने बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड प्राची को बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह उसे BMW 340i में लेने आने वाले हैं। वीडियो को शेयर करते हुए तपेश ने लिखा है कि प्राची को यह कार इसलिए पसंद है क्योंकि यह उसके भाई की BMW 330i जैसी दिखती है।

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‘यह अब तक की सबसे अच्छी कार है’

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब तपेश एयरपोर्ट जाते हुए बताते हैं कि उन्हें थोड़ा देर हो रही थी, इसलिए उन्होंने कार को स्पोर्ट्स मोड में चलाया। उन्होंने यह भी कहा कि गिफ्ट खरीदने का समय नहीं मिला, इसलिए रास्ते से एक फूल लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए। जब प्राची एयरपोर्ट से बाहर आई और BMW को देखा तो वह हैरान रह गई। वह कार को अलग-अलग तरफ से देखकर मुस्कुराने लगी। कार में बैठते समय उसने कहा, “यह अब तक की सबसे अच्छी कार है।”

लोगों के रिएक्शन

वीडियो पर लोगों ने भी खूब प्यार बरसाया। कई यूजर्स ने इस सरप्राइज को बेस्ट सरप्राइज बताया। एक यूजर ने लिखा, “यह मेरा पसंदीदा कपल है।”

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एक और अन्य यूजर ने कहा, “गिफ्ट की कीमत नहीं उसके पीछे की भावना मायने रखती है। सड़क किनारे से लाया गया फूल भी खास बन गया।” एक अन्य यूज़र ने लिखा, “उसके चेहरे की खुशी सब कुछ बता रही है।”

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