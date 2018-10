Amit Pamnani

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो काफी देखा जा रहा है। दरअसल इस वीडियो में एक व्यक्ति अपनी Royal Enfield Thunderbird को पेट्रोल डालकर आग लगाते दिखाई दे रहा है। दरअसल आग लगाने वाला व्यक्ति अपनी इस मोटरसाइकिल को लेकर चले एक कानूनी मामले से इस कदर नाराज और परेशान था कि उसने इस मोटरसाइकिल को आग लगाकर उस परेशानी से निजात पा ली। घटना गोवा की है, जहां रहने वाले अनवर राजगुरु नामक व्यक्ति ने 19 मार्च, 2009 को बड़े ही मन से रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड मोटरसाइकिल खरीदी थी। लेकिन अनवर पर आरोप लगा कि उसने इस बाइक को खरीदने के लिए फर्जी कागजात का इस्तेमाल किया था। इसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद यह बाइक सीज हो गई और इसे लेकर 7 साल तक कोर्ट में केस चला।

कोर्ट ने जब 7 साल लंबे ट्रायल के बाद मामला खत्म किया तो गोवा पुलिस और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की लेटलतीफी के कारण अनवर की बाइक की रिलीज और कई महीने लटक गई। स्थिति ये थी कि अनवर ने जब मार्च, 2009 को बाइक खरीदी तो कानूनी मामलों में फंसने के बाद यह उसे, हाल ही में अक्टूबर, 2018 को वापस मिली है। कोर्ट ने अनवर राजगुरु को यह कहते हुए बरी कर दिया कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसका कथित फर्जी वोटर आईडी कार्ड फर्जी ही था। जब अनवर की बाइक उसे वापस मिली तो उसे कोर्ट में बाइक का 5 साल का इंश्योरेंस और आरटीओ पेनल्टी जमा करनी पड़ी। बहरहाल इस पूरी घटना से अनवर इस कदर नाराज था कि जब भी वह बाइक को देखता तो वह चिड़चिड़ापन महसूस करता था। यही वजह रही कि अनवर राजगुरु ने अपने इस चिड़चिड़ेपन से छुटकारा पाने के लिए बाइक को आग लगाने का फैसला किया।

