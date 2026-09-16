स्कूल-कॉलेज के दोस्तों की रीयूनियन या फिर पुराने ऑफिस कलिग की रीयूनियन एक अलग ही सुकून देती है, लेकिन सोशल मीडिया एक दिलचस्प रीयूनियन का वीडियो वायरल है जिसमें 29 साल का एक लड़का अपनी उस नैनी से मिलने जाता है जिसने उसे बचपन में पाला-पोसा था और हैरानी वाली बात यह है कि उस नैनी की उम्र अब 93 साल हो चुकी है।

बेहद इमोशनल कर देने वाला यह वीडियो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इंस्टाग्राम पर डॉ. रेनॉय फिलिप ने इस वीडियो को पोस्ट किया है। वह वीडियो में उस बुजुर्ग महिला (नैनी) से मिलने जाते हैं जिन्होंने रेनॉय फिलिप को बचपन में पाला था।

इमोशनल रीयूनियन का वीडियो वायरल

बहरीन में रहने वाले रेनॉय फिलिप ने इस इमोशनल रीयूनियन का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। 29 साल के हो चुके रेनॉय फिलिप इस वीडियो में सबसे पहले अपने बचपन की तस्वीरों को देखते हुए नजर आते हैं। इन तस्वीरों में वह खुद का बचपन, अपनी मां को और उस नैनी को देखते हैं जिन्होंने रेनॉय को संभाला था।

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फोटोज देखते-देखते नैनी से मिलने पहुंचे फिलिप

अपने बचपन की यादों को ताजा करने के लिए रेनॉय फिलिप फोटोज को देखते-देखते उन आंटी से मिलने के लिए निकल पड़े और उन बुजुर्ग महिला के घर पहुंच गए। फिलिप का उनकी नैनी से मिलना बहुत ही इमोशनल मूमेंट था। फिलिप ने बताया कि वह बुजुर्ग महिला बहरीन में उनकी नैनी थी और वह करीब 15 साल तक फैमिली के साथ थी।

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दशकों बाद मिले दोनों

वह उन्हें जानकी आंटी के रूप में पहचानते हैं और याद करते हैं कि वह उनके बहुत करीब हुआ करते थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि फिलिप जानकी आंटी के घर पहुंचते हैं और उन्हें आवाज देते हैं। दशकों बाद फिलिप और जानकी आंटी की हुई इस मुलाकात की खुशी दोनों के चेहरे पर नजर आती है।

वीडियो को लोगों ने दिया प्यार

इस रीयूनियन के वीडियो ने सोशल मीडिया पर लोगों का दिल जीत लिया। 14 सितंबर को पोस्ट किए गए इस वीडियो को (खबर लिखे जाने तक) 210K यूजर्स ने देख लिया है। 10 हजार के करीब लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है। इस पोस्ट पर यूजर्स के रिएक्शन भी आए जो काफी इमोशनल कर देने वाले हैं। एक यूजर ने कमेंट किया है कि वह बहुत क्यूट है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “यह बहुत सुंदर और सोच-समझकर लिखा गया है।”

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…