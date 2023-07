रील की सनक! रेलवे लाइन पर लेट युवक ने बनाया वीडियो, उड़े लोगों के होश

RPF अब इस मामले की जांच में लगी हुई है। RPF के कई टीमें यह पता लगाने में लगी हुई हैं कि ये वीडियो कहां का है, और वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है?

ट्रेन की पटरी पर लेटकर रील्स बनाने का वीडियो वायरल (फोटो सोर्स- @NaredaAbhishek/ Twitter)

रील की सनक लोगों पर इस कदर सवार हो चुकी है कि वह अपनी जान जोखिम में डालकर भी वीडियो बनाने से गुरेज नहीं करते हैं। कई बार तो पुलिस कानून अपने हाथ में लेने, अपनी और दूसरों की जान जोखिम में डालने के आरोप में कार्रवाई भी करती है। इसी बीच एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स ट्रेन की पटरी पर लेटकर वीडियो बनवाता है। इस दौरान ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। रील्स के लिए पटरी पर लेटा शख्स वायरल वीडियो कब का और कहां का है, इसकी जानकारी तो सामने नहीं आई है लेकिन जिस तरह शख्स बेखौफ होकर पटरी के नीचे लेटा हुआ, उसे लोग जानलेवा और रील की सनक बता रहे हैं। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि पटरी और जमीन के बीच में थोड़ी सी जगह है, शख्स वहीं लेट गया और ट्रेन उसके ऊपर से गुजर गई। रेल अधिकारी ने कही ये बात सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ तो रेल अधिकारी ने भी इस पर टिप्पणी की है। IRTS अधिकारी जे. संजय कुमार ने कहा कि कृपया ऐसा न करें। जियेंगे या मरेंगे इसका आईडिया नहीं है पर Bio-Toilet का पानी जरूर ऊपर गिरेगा। सोशल मीडिया पर अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। सोशल मीडिया यूजर्स की प्रतिक्रियाएं @zeal_prem नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘इन लोगों का बस यही रह गया है कि हेलिकॉप्टर के पंखे में बांधकर रील बनवाई जाए।’ प्रशांत नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, ‘आईडिया मत दीजिए। नहीं तो पता चला कि टॉयलेट के पानी पीने का भी रील बना देंगे। आज के बच्चे हैं कुछ भी कर सकते हैं।’ दिव्या मिश्रा ने लिखा, ‘बेरोजगारी का आलम इंसान से ना जाने क्या-क्या करवाता है।’ कृपया ऐसा न करें. जियेंगे या मरेंगे इसका आईडिया नहीं है. पर Bio-Toilet का पानी जरूर ऊपर गिरेगा | https://t.co/le9l1MZhIW — J.Sanjay Kumar,IRTS (@Sanjay_IRTS) July 2, 2023 विजय नाम के यूजर ने लिखा, ‘ऐसे लोगों के खिलाफ रेलवे पुलिस को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसा करने से पहले सौ बार सोचें।’ एक अन्य ने लिखा, ‘ऐसे निडर युवाओं की हमारी भारतीय सेना को आवश्यकता है। भारतीय सेना से निवेदन है कि इन युवाओं को सेना में भर्ती करे।’ एक अन्य ने लिखा कि अगर ये पकड़ा गया तो जमानत मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। Also Read चलती ट्रेन में शख्स बेचने लगा गोलगप्पे, वीडियो देख लोग बोले- लोकल ट्रेन में भी बिजनेस क्लास? बता दें कि RPF अब इस मामले की जांच में लगी हुई है। RPF के कई टीमें यह पता लगाने में लगी हुई हैं कि ये वीडियो कहां का है, और वीडियो बनाने वाला शख्स कौन है? ट्विटर पर RPF ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि वीडियो बनाने वाले शख्स की तलाश की जा रही है।

