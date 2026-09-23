एक शख्स ने उसके घर काम करने वाले घरेलू सहायकों के लिए कुछ ऐसा किया है कि लोग सोशल मीडिया पर उसकी तारीफ कर रहे हैं। शख्स ने घरेलू कामगारों के लिए आर्थिक सुरक्षा के महत्व को उजागर किया है, इस कहानी ने लोगों के दिल को छू लिया है। शख्स ने अपने ड्राइवर और हाउसकीपर के लिए निवेश किया है, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास पेंशन या प्रोविडेंट फंड का कोई लाभ नहीं था। सोशल मीडिया पोस्ट में नरेश नाम के यूज़र ने बताया कि उन्होंने अपने दोनों कर्मचारियों में से प्रत्येक के लिए किसान विकास पत्र (KVP) योजना में 25,000 रुपये का निवेश किया है।

नरेश जो खुद को सड़क सुरक्षा और डिफेंसिव ड्राइविंग का समर्थक बताते हैं, उन्होंने कहा कि निवेश की गई राशि उन्हें कुछ आर्थिक सहारा देगी। नरेश ने एक्स के पोस्ट में लिखा, “मुझे एहसास हुआ कि मेरे दो कर्मचारियों- मेरे ड्राइवर और मेरे कुक/मेड/हाउसकीपर के पास कोई पेंशन या प्रोविडेंट फंड नहीं है।”

“इसलिए मैंने एक छोटी सी शुरुआत करते हुए दोनों के लिए 25,000 रुपये का किसान विकास पत्र (KVP) खुलवाया, जो 10 साल में दोगुना हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं कि हर साल इतनी ही राशि का निवेश करूंगा।” यह कहानी अब सोशल मीडिया पर वायरल है।

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किसान विकास पत्र (KVP) सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है, जिसे एक निश्चित अवधि में निवेश की गई राशि को दोगुना करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2014 में फिर से शुरू की गई KVP आम जनता के लिए जोखिम-मुक्त, दीर्घकालिक निवेश का अवसर प्रदान करती है ताकि अधिक लोग पैसे बचा सकें।

नरेश ने दूसरों से भी आगे आने और अपने वफादार कर्मचारियों के लिए इसी तरह के निवेश के रास्ते खोलने का आग्रह किया, ताकि उन्हें बुढ़ापे में सहारा मिल सके। नरेश ने आगे कहा, “अगर आपके पास कुछ वफ़ादार कर्मचारी हैं, तो उनके रिटायरमेंट के लिए छोटे-मोटे निवेश के बारे में सोचें। 10,000 रुपये से भी शुरुआत की जा सकती है। इससे उन्हें बुढ़ापे में कुछ आर्थिक मदद मिलेगी।”

सोशल मीडिया पर लोगों ने दिया रिएक्शन

जब नरेश की पोस्ट में उनके नेक काम की झलक दिखी और वह वायरल हुई, तो सोशल मीडिया यूज़र्स ने अपने कर्मचारियों की भलाई का ध्यान रखने के लिए उनकी तारीफ़ की। एक यूज़र ने कहा, “वाह! यह सच में आपकी तरफ़ से एक बहुत ही नेक और दयालु काम है,” वहीं दूसरे ने कहा: “हमें पूरी ईमानदारी से यह समझना चाहिए कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ये पुरुष और महिलाएं सबसे ज़्यादा कमज़ोर वर्ग हैं।” तीसरे यूज़र ने कमेंट किया: “सर, हमें आप जैसे और लोगों की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया काम।”

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…