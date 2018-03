पालतू तोते का हिंदू रीति-रिवाजों से इस शख्स ने कराया अंतिम संस्कार, हवन और भोज भी कराया

हिंदू रिवाज के तहत अगर किसी व्यक्ति का निधन होता है तो उसे अंतिम विदाई देने के लिए पूजा करवाई जाती है। उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन और लोगों को भोजन करवाया जाता है। किसी इंसान के निधन पर ये सारे रीति-रिवाजों का पालन करना बहुत आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि किसी जानवर या पक्षी के मृत्यू पर उसका अंतिम संस्कार इस तरीके से किया गया हो। जाहिर सी बात है आपने ऐसा नहीं सुना होगा, लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा शख्स है जिसने अपने पालतू तोते के निधन पर हिंदू रीति के मुताबिक उसका अंतिम संस्कार करवाया है।

यूपी के अमरोहा में एक व्यक्ति ने अपने पालतू तोते के निधन पर उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन करवाया और लोगों को भोजन भी करवाया। पूरे रीति-रिवाजों का पालन करते हुए अमरोहा के इस शख्स ने अपने तोते का अंतिम संस्कार किया है।

Last rites of a pet parrot, who died on March 5, conducted with traditional Hindu rituals of 'havan' & 'bhoj' in Amroha's Hasanpur y'day; owner Pankaj Kumar says, 'adopted it 5 yrs ago when it couldn't fly because of leg injury, treated him even better than my son' #UttarPradesh pic.twitter.com/219c1PuAnB

— ANI UP (@ANINewsUP) March 12, 2018