VIDEO: दुल्हन बन देता है इस्लाम की शिक्षा, लोग पाकिस्तान की ‘राधे मां’ बता ले रहे मजे

हाथों में मेंहदी, दुल्हन की तरह नारंगी जोड़ा और आध्यात्म की बातें करता ये शख्स पाकिस्तान के सिंध प्रांत का बताया जाता है। सोशल मीडिया पर इसके वीडियो और तस्वीरें वायरल हो रही हैं। लोग इसे पाकिस्तान की ‘राधे मां’ कह कर चुटकी ले रहे हैं। सिंध प्रांत कै हैदराबाद में दुल्हन की तरह तैयार होकर ये इस्लामिक धर्म गुरु लोगों को धर्म की शिक्षा देते हैं।

अंग्रेजी दैनिक गल्फ न्यूज एशिया की मानें तो यह धर्मगुरु दुल्हन की ड्रेस में भारी भरकम ज्वैलरी पहन लोगों को इस्लाम की शिक्षा देता है। सिर्फ इतना ही नहीं इसके कार्यक्रम का थीम भी किसी शादी की तरह होती है। इस इस्लामिक धर्मगुरु का वीडियो भी सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में लोग इसे पैसे देकर दुआ लेते नजर आ रहे हैं। कुछ लोग इस धर्मगुरु के आगे नाचते हुए भी दिख रहे हैं।

इस वीडियो पर जहां बहुत से लोग इस शख्स के मजे ले रहे हैं वहीं बहुत से यूजर्स उन लोगों से नाराज भी दिख रहे हैं जो इस पर पैसे चढ़ा रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं कि इससे तो बेहतर होता कि किसी भूखे बच्चे को ये लोग पैसे दे देते।

सोशल मीडिया में इस वीडियो के वायरल होने के बाद बहुत से मुस्लिम संगठनों ने इस धार्मिक गुरु पर कार्रवाई की मांग की है। इन लोगों ने इसके लिए सोशल मीडिया पर कैंपेन भी चला रखा है।

Here comes another Wrong Number in #Hyderabad_Sindh Pakistan, he’s “Baba Dulhan Wali Sarkar” #بابا_دلهن_والى_سركار

Ignorant people showering him with money and these same people will not give a penny to a hungry child on street #shame pic.twitter.com/YvQxAuJGx4

— #Quetta (@ShahidQuetta) July 18, 2018