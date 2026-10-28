गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए लड़के न जाने क्या-क्या नहीं करते हैं लेकिन अमेरिका के कोलोराडो में एक शख्स ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो कोई और करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। दरअसल कोलोराडो में रहने वाले जैक वल्कानी ने अपनी गर्लफ्रेंड जोआन को प्रपोज करने का ऐसा तरीका खोजा जो वाकई हैरान कर देने वाला था।

जैक वल्कानी ने जोआन को प्रपोज करने के लिए बाजार से महंगी अंगूठी खरीदने के बजाय खुद सोना इकट्ठा किया और उससे सगाई की अंगूठी बनवाई। जैक वल्कानी ने कई महीनों तक नदियों में से सोने की पैनिंग की और फिर जौहरी की मदद से उस सोने को अंगूठी में ढलवाया। जब उनकी गर्लफ्रेंड जोआन को इस सरप्राइज का पता चला, तो वह भावुक हो गईं।

सोना इकट्ठा करके बनाई अंगूठी

वैसे सगाई अंगूठी हर किसी के लिए स्पेशल होती है, लोग डायमंड की रिंग को तवज्जो देते हैं लेकिन जैक ने अंगूठी की कीमत से ज्यादा उससे जुड़ी भावनाओं को अहमियत दी। जैक के तरीका ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। जैक ने बाजार से अंगूठी खरीदने के बजाय खुद सोना इकट्ठा करने और उससे सगाई की अंगूठी बनवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने कोलोराडो की नदियों में कई महीनों तक सोने की पैनिंग की।

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क्या होती है सोने की पैनिंग?

इस प्रक्रिया में नदी की रेत और तलछट से सोने के छोटे-छोटे कण और टुकड़े अलग किए जाते हैं। 9News की रिपोर्ट के मुताबिक, कोलोराडो के व्हीट रिज में रहने वाले जैक वल्कानी जब अपनी गर्लफ्रेंड जोआन को प्रपोज करने के बारे में सोच रहे थे, तब उनके मन में खुद अंगूठी बनाने का विचार आया।

जैक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में काफी समय तक सोचा और फिर तय किया कि क्यों न वह खुद सोना निकालकर अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक खास अंगूठी बनाएं। उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा था कि इस काम में काफी समय लगेगा, लेकिन यही चुनौती उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही।

कई महीनों तक नदियों में तलाशते रहे सोना

जैक ने कोलोराडो की नदियों में सोने की पैनिंग शुरू की। वह धीरे-धीरे सोने के छोटे-छोटे टुकड़े इकट्ठा करते रहे। इस काम में कई महीने लग गए, लेकिन उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। जब उनके पास अंगूठी बनाने के लिए पर्याप्त सोना जमा हो गया, तो वह अपना कलेक्शन लेकर व्हीट रिज के जौहरी जैक एलन के पास पहुंचे। उन्होंने जौहरी से पूछा कि क्या इस सोने से सगाई की अंगूठी बनाई जा सकती है।

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जौहरी के लिए था अलग एक्सपीरियंस

हरी जैक एलन के लिए भी यह एक नया अनुभव था, उन्होंने बताया कि शुरुआत में उन्हें यह प्रस्ताव काफी दिलचस्प लगा, क्योंकि ऐसा काम उनके लिए बिल्कुल अलग था। जौहरी जैक एलन ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने अंगूठी के लिए उपयुक्त सांचा तैयार किया और इकट्ठा किए गए सोने को पिघलाकर उसे मनचाहा आकार दिया।

हालांकि, उन्होंने पहले कभी इस तरह किसी ग्राहक के खुद इकट्ठा किए गए सोने से सगाई की अंगूठी नहीं बनाई थी, लेकिन उन्हें लगा कि यह काम संभव है। अंगूठी को तैयार होते देखना उनके लिए भी खास अनुभव था। उन्होंने कहा कि सोने को आकार लेते और अंगूठी के रूप में तैयार होते देखना बेहद रोमांचक था।

गर्लफ्रेंड को ऐसे दिया सरप्राइज

जैक ने अंगूठी बनाने की पूरी प्रक्रिया को अपनी गर्लफ्रेंड जोआन से छिपाकर रखा। अंगूठी तैयार होने के बाद उन्होंने जोआन को हाइकिंग पर ले जाने की योजना बनाई। वहां जैक ने अपने फोन पर एक वीडियो चलाया, जिसमें नदी के किनारे सोना इकट्ठा करने के उनके अनुभव की झलकियां थीं। शुरुआत में जोआन को समझ नहीं आया कि जैक उन्हें यह वीडियो क्यों दिखा रहे हैं।

लेकिन जैसे-जैसे वीडियो आगे बढ़ा, उन्हें एहसास हुआ कि यह सोना इकट्ठा करने की कहानी दरअसल उनकी सगाई की अंगूठी बनाने की पूरी प्रक्रिया थी। जोआन ने बताया कि पहले उन्हें लगा कि जैक का नदी में सोना तलाशने का वीडियो देखना प्यारा तो है, लेकिन उन्हें इसका मकसद समझ नहीं आ रहा था फिर अचानक उन्हें समझ आया कि वह अंगूठी बनाने का पूरा सफर देख रही हैं और वह भावुक होकर रोने लगीं।

जैक की इस कहानी में खास बात अंगूठी की कीमत नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी मेहनत और भावनाएं हैं। कई महीनों तक सोना तलाशने से लेकर जौहरी के हाथों उसे अंगूठी में ढलवाने तक, हर कदम इस सरप्राइज को खास बनाता है।

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फ्लाइट में एक महिला ने उनसे उनकी आइल सीट पास वाली सीट छोड़ने के लिए कहा। महिला चाहती थी कि वह अपनी सीट बदल लें, ताकि वह लंबी यात्रा के दौरान अपने पति के बगल में बैठ सके। हार्वे ने सीट बदलने से इनकार कर दिया। हार्वे ने वीडियो कैप्शन में बताया है कि सीट बदलने से इनकार करने के बाद महिला करीब तीन घंटे तक रोती रही। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-