आजकल स्मार्टफोन हमारी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि हम एकबार को खाना-पीना भूल सकते हैं, लेकिन स्मार्टफोन का इस्तेमान करना नहीं भूल सकते। मोबाइल की लत हर वर्ग के आदमी में देखने को मिल जाती है। आजकल क्या बच्चे और क्या बड़े हर कोई मोबाइल की लत से जूझ रहा है। वैसे तो मोबाइल के बिना कोई काम होना पॉसिबल भी नहीं है।

रोजमर्रा के ऐसे बहुत से काम होते हैं जो कि मोबाइल के बिना पूरे नहीं हो सकते, लेकिन मोबाइल का इस्तेमाल तब तक सही है जब तक कि उसकी वजह से कोई हादसा नहीं हो जाए या फिर आप किसी संकट में न पड़ जाएं। घटना का सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है।

मोबाइल में था ध्यान, गिरा धड़ाम

मोबाइल की वजह से आपके साथ क्या-क्या हो सकता है ये इस वायरल वीडियो को देखकर आप भलिभांति समझ जाएंगे। इंटरनेट पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मोबाइल में इस कदर बिजी है कि वह कंस्ट्रक्शन साइट पर यही भूल जाता है कि वह कहां चल रहा है और धड़ाम से एक खाली स्पेस वाली जगह में गिर जाता है।

शख्स को आई होंगी गंभीर चोट

वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक शख्स मोबाइल में इस कदर बिजी है कि उसके सामने फर्श का एक बड़ा हिस्सा निर्माण कार्य के कारण खुला हुआ है और वह फोन यूज करते-करते उसी में जा गिरता है। यह शख्स जिस तरीके से गिरा है उसे देखकर यही लग रहा है कि उसे इस हादसे में गंभीर चोट आई होगी। हालांकि यह वीडियो कहां का है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। यह घटना उस जगह पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है।

आपके साथ भी हो सकती है यह घटना

यह घटना उन लोगों के लिए सीख है जो चलते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए सबक है कि ऐसी दुर्घटना उनके साथ भी हो सकती है क्योंकि अक्सर मोबाइल यूज करते हुए चलने से हमारा ध्यान रास्ते में नहीं बल्कि मोबाइल में होता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग मोबाइल के इस्तेमाल के नुकसान बता रहे हैं। साथ ही अपील कर रहे हैं कि चलते हुए मोबाइल का इस्तेमाल न करें, यह जोखिम भरा हो सकता है।

यह भी पढ़ें- मुंबई में मरी हुई मिलीं 20 बिल्लियां, पिछले हफ्ते भी ऐसा ही कुछ हुआ- चेंबूर में ये क्या हो रहा है?

मुंबई के चेंबूर इलाके से सनसनीखेज खबर सामने आ रही जो हर देश की आर्थिक राजधानी में चर्चा का विषय बन गया है। यहां लगभग 20 मरी हुईबिल्लियों के क्षत-विक्षत मिले हैं। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस खबर से हड़कंप मच गया है। पिछले हफ्ते भी लगभग इसी हाल में 6 बिल्लियां मृत पाईं गई हैं। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…