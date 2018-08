विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हमेशा सोशल नेटवर्किंग साइट ट्वीटर पर काफी एक्टिव रहती हैं। सऊदी अरब में फंसे लोग हों या अमेरिका में, अक्सर लोग उन्हें ट्वीट कर सहायता मांगते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लोग बेवजह के भी सवाल पूछने शुरू कर देते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है। एक शख्स ने उन्हें ट्वीट कर पूछा कि बाली जाना सेफ है क्या? इस पर उन्होंने जवाब दिया कि मुझे ज्वालामुखी से बात करनी पड़ेगी। सुशील कुमार राय नाम के एक शख्स ने सुषमा स्वराज को ट्वीट किया कि, “क्या बाली जाना सेफ होगा? हमलोगों ने 11 अगस्त से 18 अगस्त तक का बाली के लिए एक ट्रिप बनाया है। क्या यह सुरक्षित है? क्या हमारी सरकार द्वारा किसी तहर की एडवाइजरी जारी की गई है? कृप्या जल्द ही हमारा मार्गदर्शन करें।” इस शख्स के ट्वीट पर सुषमा स्वराज ने भी कुछ उसी अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि, “मुझे वहां ज्वालामुखी से चर्चा करनी होगी।”

I will have to consult the volcano there. https://t.co/bv2atzWtZg

— Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) August 8, 2018