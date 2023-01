Mallikarjun Kharge On Amit Shah: राम मंदिर के पुजारी हैं क्या अमित शाह- गृह मंत्री के बयान पर यूं भड़के खड़गे, आये ऐसे रिएक्शन

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्रीय मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका काम देश को सुरक्षित बनाना है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (एक्सप्रेस फाइल फोटो)।

राम मंदिर (Ram Mandir) की तारीख को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बयान दिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) भड़क गए। उन्होंने पूछा कि वह कोई राम मंदिर के महंत हैं क्या, जो तारीख बता रहे हैं। भाजपा के नेता (BJP Leader) वोट के लिए कुछ भी कहते हैं। खड़गे द्वारा दिए गए इस बयान पर सोशल मीडिया यूजर्स (Social Media Users) कई तरह के कमेंट करते नजर आ रहे हैं।

