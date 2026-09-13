ब्रिक्स समिट के लिए भारत आए मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने बॉलीवुड का तड़का लगाया। उन्होंने 1965 की फ़िल्म तीन देवियां का किशोर कुमार का मशहूर गाना ‘ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत’ गाया। सोशल मीडिया पर गाना गाते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं।

ब्रिक्स समिट के लिए भारत आए अनवर को दिल्ली के होटल में एस डी बर्मन का लिखा और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा यह क्लासिक हिंदी गाना गाते देखा गया। इस म्यूज़िकल पल ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की हिंदी सिनेमा और उसके म्यूज़िक के लिए लंबे समय से चली आ रही तारीफ की एक झलक दिखाई। यह दिलचस्पी भारत के साथ उनके डिप्लोमैटिक रिश्तों में भी दिखी है।

बॉलीवुड से है इब्राहिम को लगाव

मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान बॉलीवुड के लिए अपना प्यार दिखा चुके हैं। पीएम मोदी के मलेशिया दौरे के दौरान अनवर ने दौरे का एक ऑफिशियल वीडियो मोंटाज शेयर किया था, जो ‘कभी खुशी कभी गम’ के पॉपुलर गाने ‘बोले चूड़ियां’ पर सेट था।

वहीं अब अपने भारत दौरे के दौरान अनवर ने देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास की भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बाकी मुद्दे सुलझ जाएंगे। अनवर का यह मौजूदा दौरा 2022 में मलेशिया का प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका पहला भारत दौरा है। इस दौरे के दौरान भारत और मलेशिया ने अपने आपसी संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाया और डिजिटल टेक्नोलॉजी और टूरिज्म समेत कई समझौतों पर साइन किए।

सुधर रहे भारत और मलेशिया के रिश्ते

भारत और मलेशिया के बीच रिश्तों में 2019 में तब तनाव आ गया था जब मलेशिया के तत्कालीन प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले की आलोचना की थी। अनवर का दौरा दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की एक नई कोशिश थी, जिसमें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने और खास क्षेत्रों में समझौतों के जरिए आपसी रिश्तों को नई रफ़्तार मिली।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के इतर द्विपक्षीय वार्ता की। इस दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शी जिनपिंग के ब्रिक्स में संबोधन के लिए धन्यवाद दिया। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…