मलयालम फिल्मों की एक्ट्रेस ने एक मैग्जीन के लिए बच्चे को स्तनपान कराते हुए फोटो शूट कराया है। इस फोटो शूट के सोशल मीडिया में आने के बाद इसपर बहस छिड़ गई है। लोग इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इस तरह से स्तनपान कराते हुए किसी दूसरे धर्म की महिला को दिखाया जा सकता है? वहीं बहुत से लोग इस फोटो शूट की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं कि इससे समाज में बने उस टैबू को तोड़ने में मदद मिलेगी जिसमें कहा जाता है कि बच्चे को स्तनपान पर्दे के अंदर ही कराना चाहिए। दरअसल मलयालम भाषा में प्रकाशित होने वाली पत्रिका गृहलक्ष्मी ने अपने कवर पर स्तनपान कराती एक महिला की तस्वीर लगाई है। ये महिला कोई और नहीं बल्कि वहां कि मशहूर अभिनेत्री गीलू जोज़फ हैं। मैग्जीन के कवर के लिए गीलू जोज़फ ने माथे में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहन भारतीय नारी के भेष बनाया है। इस कवर फोटो में उनकी गोद में एक छोटा बच्चा है जिसे वह स्तनपान करा रही हैं। मैग्जीन के इस कवर पेज को सोशल मीडिया में एक पत्रकार ने ट्वीट किया है। इस कवर को ट्वीट करते हुए लिखा गया है – ये गृहलक्ष्मी मैग्जीन का कवर पेज है। इसमें कहा गया है कि केरल से सारी माएं बोल दें कि हमें घूरना बंद करो क्योंकि हमें बच्चे को स्तनपान कराना है।

Malayalam magazine Grihalakshmi, from @mathrubhumieng, has this new cover. It says, "Mothers tell Kerala, "please don't stare, we need to breastfeed"". WOW. Unusually bold. pic.twitter.com/Nwz6nAF0Fk — Vivek S Nambiar (@ivivek_nambiar) February 28, 2018

पत्रकार के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गईं। देखते ही देखते इस मैग्जीन कवर पर लोगों में बहस छिड़ गई। बहुत से यूजर्स ने फोटो शूट में गीलू जोज़फ के सिंदूर लगाने पर ऐतराज जताते हुए लिखा कि क्या बुर्के में महिला को स्तनपान कराते दिखा सकते हो? ऐसे लोगों के सवाल पर कुछ अन्य यूजर्स भी अपनी बात रखते हुए कहने लगे कि गीलू जोज़फ हिंदू नहीं क्रिश्चियन हैं। साथ ही ये लोगों ने ये भी लिखा कि वैसे भी मां और बच्चे का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है।

Can they publish the picture of women in burqa breastfeeding the baby ? — Arjun (@Arjuncapone) February 28, 2018

Why the discrimination? Can they publish a pic of wat he has mentioned? If they did so, then there'd be riots and so many condemning. But here it's the other way around. — Siddharth (@feelinghearts89) February 28, 2018

It is a truth which should acknowledge by everyone. — ISahu (@sidd_aryan) February 28, 2018

what about burka clad women ..why it is hindu woman — Sachin Singh Gaur (@sachinsgaur) February 28, 2018

What's wrong in watching a breastfeeding woman and getting sexually motivated? — Sidharthan (@skapilavastu) February 28, 2018

By this way a mother gave her true passion to child and can nourish at any time needs to b encouraged nd pay respect to mother . Pranam — Joginder Kumar (@Joginde96056947) February 28, 2018

Because she is a Hindu women you can do all kinds of things, if she's a Muslim or Christian would they post same thing on magazine cover ?? Just asking! !!!!!!!!!!!! — vinod rathod (@vvs_vinod) February 28, 2018

