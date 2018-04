उपवास में छोले-भटूरे पर हुई फजीहत तो बोले अरविंदर सिंह लवली- आठ बजे से पहले खाए थे

दिल्ली में कांग्रेस के सामूहिक उपवास के पहले पार्टी नेताओं की छोले-भटूरे खाने की फोटो वायरल होने के बाद पार्टी नेता अरविंदर सिंह लवली ने सफाई दी है। अरविंदर सिंह लवली ने मीडिया से कहा- ”यही प्रॉब्लम है इनकी (बीजेपी की), ये सांकेतिक उपवास है, कोई इंडेफिनिट उपवास नहीं है, और वो आठ बजे से पहले की फोटोग्राफ है और साढ़े दस से साढ़े चार का उपवास का समय है, तो स्थिति यही है कि देश को संभालने बजाय वो (बीजेपी) इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि हम किस समय खा रहे हैं और किस समय नहीं।” बता दें कि कांग्रेस नेता हरीश खुराना ने सोमवार (9 मार्च) को ही कांग्रेस नेताओं की छोले-भटूरे खाते हुए तस्वीर ट्वीट की। हरीश खुराना ने ट्वीट में लिखा- ”वाह रे हमारे कांग्रेस के नेता, लोगों को राजघाट पर अनशन के लिए बुलाया है और खुद एक रेस्तरां में बैठकर छोले-भटूरे के मजे ले रहे हो। सही बेवकूफ बनाते हो।” तस्वीर वायरल हो गई। तस्वीर में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष अजय माकन और अरविंदर सिंह लवली समेत कांग्रेस के कुछ और नेता एक रेस्टोरेंट में छोले-भटूरे आदि व्यंजन खाते हुए दिखाई दे रहे हैं।

Photograph is of before 8 am, this is symbolic fast from 10.30 am to 4.30pm,it is not indefinite hunger strike.This is what is wrong with these(BJP) ppl,instead of properly running the country,they concentrate on what we eat:AS Lovely,Congress on picture of him eating before fast pic.twitter.com/9if3ohigAA

— ANI (@ANI) April 9, 2018