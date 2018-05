पाकिस्तानी अभिनेत्री माहिरा खान ने छात्राओं का उत्पीड़न करने वाले परीक्षक सादत बशीर के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा है कि ऐसे आदमी का नाम फैलाकर उसे इस तरह से शर्मिदा किया जाना चाहिए कि वह एक मिसाल बन सके। माहिरा ने बुधवार को उन छात्राओं के आरोपों को रिट्वीट किया जिन्होंने परीक्षक पर उन्हें गलत तरीके से छूने तथा अश्लील टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। माहिरा ने ट्वीट किया, “ऐसे आदमी को और मशहूर करो। शर्म करो सादत बशीर। इसे एक उदाहरण की तरह पेश करो। सभी बहादुर लड़कियों को न्याय मिले। ईश्वर जाने इनसे पहले कितनी लड़कियां शिकार बनीं।”

पाकिस्तान में एक स्कूल में एक छात्रा ने अपने परीक्षक पर उसका तथा लगभग 80 अन्य छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। छात्रा सबा अली ने फेसबुक पर लिखा, “मेरी जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 24 मई, 2018 को थी। मैं परीक्षा के पहले बैच में थी। मैं सुबह आठ बजे स्कूल पहुंच गई क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरी प्रयोगात्मक परीक्षा की कॉपी मेरे शिक्षक जांचें। पहले सभी ने मुझे चेताया था कि परीक्षक बहुत सख्त हैं।”

Name and shame this man!! Shame on #SadatBashir!! Make an example out of him. May justice be served to all these brave girls and God knows how many before them. https://t.co/SRyX41770Z

— Mahira Khan (@TheMahiraKhan) May 29, 2018