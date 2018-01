सलमान खान ने खुद को बताया था डीजल इंजन, कारोबारी आनंद महिंद्रा ने ऐसे ली चुटकी

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान और कारोबारी आनंद महिंद्रा के बीच एक दिलचस्‍प घटना हुई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सलमान ने अपनी तुलना डीजल इंजन से की थी। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा अभिनेता की इस बात पर चुटकी लेने में तनिक भी देर नहीं लगाई। उन्‍होंने झट से ट्वीट किया, ‘चीता अभी जिंदा है।’ सलमान खान की फिल्‍म ‘टाइगर जिंदा है’ कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई है। यह फिल्‍म बॉक्‍स ऑफिस पर बेहद सफल रही है। इससे पहले सलमान ने कहा था, ‘मैं हाथ के बल खड़ा नहीं हो सकता हूं और ना ही अपने शरीर को उल्टा कर सकता हूं। लेकिन, मैं तेजी से मूवमेंट कर सकता हूं।’ साल 2016 में रिलीज फिल्‍म ‘सुल्तान’ में उन्‍होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन से सभी को चौंका दिया था। फिल्म में उन्होंने एक युवा और अधेड़ उम्र के रेस्लर का किरदार निभाया था।

सलमान ने हाल में ही अपना 52वां जन्‍मदिन मनाया था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्‍होंने कहा, ‘मेरा शरीर डीजल इंजन की तरह है, एक बार गरम हो गया तो चलता रहेगा।’ आनंद महिंद्रा ने नई एसयूवी महिंद्रा एक्‍सयूवी500 के विज्ञापन का हवाला देते हुए अभिनेता के इस बयान पर चुटकी ले ली। उन्‍होंने ट्वीट किया था कि यदि ऐसा है तो ‘चीता अभी जिंदा है।’ यह कोई पहला मौका नहीं है जब आनंद महिंद्रा ने किसी की इस तरह से चुटकी ली है। वह कई मौकों पर त्‍वरित प्रतिक्रिया जता कर लोगों को प्रभावित कर चुके हैं। दरअसल, एक्‍सयूवी500 के विज्ञापन में एसयूवी की तुलना चीता से की गई है। एक्‍सयूवी500 नई पीढ़ी की कार है। इसे ऑटो एक्‍सपो-2018 में पेश करने की बात कही जा रही है। महिंद्रा की नई एसयूवी 2.2 लीटर की डीजल इंजन कार है।

Well in that case, Cheetah (XUV) Zinda Hai… https://t.co/bbJ7kpgg5U

— anand mahindra (@anandmahindra) January 4, 2018