मुंबई में पिछले तीन दिन जमकर बारिश हुई। बुधवार (4 सितंबर 2019) को निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें बाढ़ के पानी में फंसी लग्जरी कार जैगुआर फंसी हुई जबकि महिंद्रा बोलेरो फर्राटा भरते हुए पानी से निकल जाती है। मालूम हो कि जैगुआर और बोलेरो कार के दाम में काफी अंतर है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जैगुआर कार फंसी की फंसी रह जाती है जबकि बोलेरो कुछ ही सेकेंड्स में वहां से निकल जाती है।

सोशल मीडिया यूजर्स बोलेरो और जैगुआर की आपस में तुलना कर रहे हैं। साथ ही बोलेरो की जमकर तारीफ कर रहे हैं। इंटरनेट पर बोलेरो की तारीफ पर महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए दोनों गाड़ियों की एक-दूसरे की तुलना को गलत ठहराया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि दोनों गाड़ियों की तुलना को ‘अनुचित’ बताया। हमें इस पर अपनी तारीफ नहीं करनी है।

हालांकि अपने ट्वीट के अंत में उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने लिखा ‘इस वजह से बोलेरो मेरी पसंदीदा कारों में से एक है। जैगुआर बाढ़ के पानी में फंसी रह गई जबकि बोलेरो ‘बॉस’ की तरह वहां से निकल गई।’ मालूम हो कि आनंद महिंद्रा जितने बिजनेस इंडस्ट्री में विख्यात हैं उतने ही ट्वीटर पर भी हैं। वह समसामयिक मुद्दों पर अक्सर ट्वीट के जरिए अपने विचार रखते हैं।

मालूम हो कि सोमवार से लेकर बुधवार तक हुई भारी बारिश के कारण सड़कों और पटरी पर पानी भर गया था जिससे सड़क और ट्रेन सेवा बाधित हो गई थी। बुधवार को मुंबई सहित महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों में हुई मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था। लगातार हो रही बारिश के कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया जिस कारण कुछ लोकल ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई विमानों के परिचालन में विलंब हुआ और यातायात की समस्या हुई।

Watch: Bolero passes smoothly in water-logged Navi Mumbai street while Jaguar gets stuck pic.twitter.com/hYf7nqtRFL

— Express Trending (@ietrending) September 5, 2019