‘अम्पायरिंग सुधारने पर फोकस करो’, धोनी ग्लव्स विवाद में बुरी तरह ट्रोल हो रही ICC

ICC Cricket World Cup 2019: वर्ल्ड कप 2019 का घमासान शुरू हो चुका है। यह वर्ल्डकप इंग्लैंड और वेल्स में खेला जा रहा है। वर्ल्डकप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रिका को हराते हुए विजयी आगाज किया। पूरे भारत में इस जीत को लेकर शोर था वहीं मैच में धोनी के कीपिंग ग्लव्स पर दिखे बलिदान बैज भी ट्रेंड में रहा। बलिदान के इस प्रतिक चिन्ह की चर्चा ना सिर्फ भारत में रही बल्कि इसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। लोगों की जहां इसे लेकर तारीफें मिलीं वहीं अब इस पर काफी विवाद बढ़ गया है। आईसीसी (ICC) ने धोनी के बलिदान बैज पहनने पर आपत्ति जताई है और इसे हटाने को कहा है। आईसीसी के इस आपत्ति पर बीसीसीआई (BCCI) सहित देश के लोग धोनी का समर्थन कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर आईसीसी को काफी ट्रोल कर रहे हैं।

MS is officer in special para military regiment and special forces, he is trained that symbol is all about balidhan. Let him wear it none of your business. @ICC #DhoniKeepTheGlove #DhoniKeepTheGloves #BalidaanBadge pic.twitter.com/zKmESox5Gz — hithu cheese (@hithesh466) June 7, 2019

ट्रोल कर आईसीसी को लोग सलाह दे रहे हैं कि आप अपने काम से मतलब रखिए और अम्पायरिंग सुधारने पर फोकस करिए।

ICC should keep its nose out of this and focus on improving the quality of umpires… #DhoniKeepTheGloves https://t.co/FnUQ4NI4gk — Bidisha Chakraborty (@BonitaBidisha) June 6, 2019

एक यूजर ने आईसीसी को उसके नियमों की तरफ इशारा करते हुए लिखा-‘आईसीसी के नियमों के अनुसार कोई धार्मिक, राजनीतिक लोगो नहीं लगा सकते। धोनी के ग्लव्स पर बना लोगो इस नियम में ही नहीं आता तो वह क्यों इस हटाने को कह रही है। यह हमारे देश के गर्व की बात है।’ इसके साथ ही एक और यूजर ने लिखा-‘पाकिस्तान मैदान के बीच नमाज पढ़ सकती है तो फिर धोनी ये बैज क्यों नहीं पहन सकते। अगली बार से भारतीय टीम को मैदान में पूजा की थाली ले जानी चाहिए।’

#DhoniKeepTheGloves ICC never do such type of partiality Namaz by Pak in the ground allowed but Dhoni's gloves neither ethnic nor political than why it's not allowed Dear ICC , Balidan means sacrifice – the motto of the Indian Para Special forces pic.twitter.com/Q68lB7OlSb — Purnodaya Ranjan Karn (@PurnodayaRanjan) June 7, 2019

वहीं एक यूजर ने गेल को गलत आउट देने को लेकर आईसीसी को अंपायरिंग पर घेरते हुए लिखा-‘अंपायर गेल के विकेट पर नो बॉल देखने में असफल रही जबकि वह सारा ध्यान धोनी के बलिदान बैज पर लगाने में व्यस्त रही।’

3 times wrong umpire decisions for Gayle's wicket(2 times saved by DRS)in world's biggest cricket tournament which could hv resulted otherwise in #AUSvWI match & still @ICC is concerned about dhoni's gloves insignia which doesn't even violates any icc rules. #DhoniKeepTheGloves pic.twitter.com/scuDxiX6Cx — Chandan (@chandan8559) June 7, 2019

बता दें कि बीसीसीआई ने आईसीसी को खत लिखकर जवाब दिया है। बीसीसीआई ने कहा कि धोनी ने कोई नियम नहीं तोड़ा है। बीसीसीआई की प्रशासकों की समिति (सीओए) के प्रमुख विनोद राय ने साफ कहा कि ‘धोनी विकेटकीपिंग के दौरान कृपाण चिह्न वाले दस्ताने पहनना जारी रख सकते हैं क्योंकि यह सेना से जुड़ा नहीं है। हमने आईसीसी से मंजूरी देने के लिये कहा है।’ राय ने कहा- ‘यह अर्द्धसैनिक बलों का चिह्न नहीं है इसलिए धोनी ने आईसीसी के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।’

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App