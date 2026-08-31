महाराष्ट्र के बीड ज़िले की एक मां ने मैराथन में सिर्फ इसलिए हिस्सा लिया कि इससे मिलने वाले पैसे से वह अपनी बेटियों की पढ़ाई की फीस भर सकेंगी। उनकी उम्र 47 साल हैं, जब वे दौड़ीं तो उनके पैर में चप्पल थी जो फिसल रही थी, इसके बाद उन्होंने चप्पल हाथ में ले लिया और ऐसे भागीं कि ईनाम जीत लिया।

दरअसल, अंबाजोगाई की रहने वाली रमाबाई रणवीर शहर की एक अकादमी में खाना बनाने का काम करती हैं। मुंबई में एक दुर्घटना में पति की मौत के बाद अपनी दो बेटियों की परवरिश की जिम्मेदारी उन पर आ गई। आर्थिक तंगी के बावजूद, उन्होंने यह संकल्प लिया कि उनकी दोनों बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले।

रमाबाई ने अपनी बड़ी बेटी का दाखिला अंबाजोगाई की एक अकादमी में कराया और वहां वह खाना बनाने का काम करने लगीं। उनकी रोज की दिनचर्या में खाना बनाना शामिल है, जबकि उनकी बेटियां अपनी पढ़ाई करती हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

चप्पल उतारकर हाथ में लिया और दौड़ती रहीं

इसी बीच, एक स्थानीय संस्था ने ‘अमृत दौड़’ मैराथन का आयोजन किया, जिसमें पहला इनाम 3,000 रुपये का था। रमाबाई ने इसमें हिस्सा लेने का फ़ैसला किया। साधारण साड़ी पहने और ट्रैकसूट पहने युवा धावकों के बीच खड़ी रमाबाई ने शुरुआत में दौड़ के लिए चप्पल पहनी थी। हालांकि, दौड़ शुरू होने के कुछ ही देर बाद वे फिसलने लगीं। उन्होंने उन्हें उतारकर हाथ में ले लिया और नंगे पैर दौड़ना जारी रखा।

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वह ठंडी सड़क और पत्थरों पर दौड़ीं और साथ ही अपनी साड़ी को भी संभालती रहीं, जबकि वह दूसरी प्रतिभागियों से आगे निकल गईं। आखिरकार रमाबाई सबसे पहले फ़िनिश लाइन तक पहुंचीं और दर्शकों ने उनके जज़्बे की तारीफ़ करते हुए उनका उत्साह बढ़ाया।

अपनी जीत के बारे में बात करते हुए रमाबाई ने कहा कि रेस में कई महिलाएं शामिल थीं, लेकिन वह इनाम जीतने के लिए पक्का इरादा कर चुकी थीं। उन्होंने कहा कि दौड़ते समय उन्हें अपनी बेटियों का भविष्य दिखाई दे रहा था और उन्होंने इनाम में मिले 3,000 रुपये से उनके लिए किताबें खरीदने का प्लान बनाया था। उनकी बेटी पूजा ने भी रेस में हिस्सा लिया और दूसरे नंबर पर रही। पूजा ने कहा कि उन्होंने अपनी मां को हिस्सा लेने के लिए हिम्मत दी थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह पहले नंबर पर आएंगी।

पूजा ने बताया कि उनकी मां ने मुश्किल हालात के बावजूद बहनों की परवरिश की और कभी हार नहीं मानी। वह अभी पुलिस भर्ती की तैयारी कर रही हैं और पुलिस ऑफिसर बनने का सपना देखती हैं। उनकी बहन बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी कर रही है। परिवार पहले खेती-बाड़ी पर निर्भर था, जबकि रमाबाई ने अपनी बेटियों की मदद के लिए एकेडमी में खाना बनाने का काम शुरू किया। पूजा की लगन को देखकर एकेडमी के डायरेक्टर ने उसकी फीस भी माफ कर दी। रमाबाई रणवीर के लिए मैराथन की जीत सिर्फ़ एक रेस से कहीं ज़्यादा थी। अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए दिन भर किचन में काम करने के बाद, वह नंगे पैर दौड़ीं ताकि इनाम के पैसे से उनकी किताबों का खर्च उठाया जा सके।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…