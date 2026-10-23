महाराष्ट्र के वर्धा जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल परीक्षण के लिए पुलिस द्वारा लाए गए एक शख्स ने कथित तौर पर महिला चिकित्सक को थप्पड़ मार दिया। मामले में अधिकारी ने बताया कि यह घटना बुधवार को आष्टी तालुका के तलेगांव श्यामजी पंत में हुई, जिसके बाद सरकारी चिकित्सकों ने प्रदर्शन किया।

तलेगांव पुलिस थाने के प्रभारी मंगेश भोयर ने बताया कि कादिर अली रज्जाक अली किसी घटना में घायल हो गया था और उसे 21 अक्टूबर को पांच पुलिसकर्मियों की एक टीम चिकित्सकीय-कानूनी जांच (एमएलसी) के लिए तलेगांव प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई थी।

उन्होंने आगे बताया कि चिकित्सकीय जांच के दौरान पुलिस टीम की मौजूदगी में अली ने अचानक डॉ. श्रद्धा भूमरे को थप्पड़ मार दिया। सरकारी चिकित्सकों ने तलेगांव में प्रदर्शन कर आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि आरोपी के साथ आए पांच पुलिसकर्मी हमले को क्यों नहीं रोक सके।

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तलेगांव पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132 के तहत मामला दर्ज किया है। यह धारा किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने के लिए हमला करने या आपराधिक बल का इस्तेमाल करने से संबंधित है।

पुलिस ने बीएनएस की अन्य संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र चिकित्सा सेवा व्यक्ति एवं चिकित्सा सेवा संस्थान अधिनियम 2010 के तहत भी मामला दर्ज किया है, अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। वर्धा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक पर हमला, ठाणे और पालघर जिलों के अस्पतालों में हुई ऐसी ही घटनाओं की कड़ी में नवीनतम मामला है। उन घटनाओं में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सकों पर हमला किया था। पंजाब में महिला की चमकी किस्मत, 7 रुपये की लॉटरी टिकट से जीता 1 करोड़, पति करते हैं मजदूरी