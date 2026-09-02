जिस देश में आज भी ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ जैसी योजनाओं को चलाकर बेटियों की सुरक्षा और उनकी पढ़ाई सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं, उसी देश में बेटी के जन्म पर किस तरह खुशी मनाई जाती है यह आप महाराष्ट्र के बीड में इस परिवार को देखने के बाद समझ सकते हैं। इस परिवार में करीब 200 साल के बाद बेटी का जन्म हुआ तो परिवार के लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसी खुशी में परिवार के लोगों ने उस बेटी के इस दुनिया में आने का जबरदस्त सेलिब्रेशन किया।

बच्ची को अस्पताल से घर लाने के दौरान विशेष स्वागत इंतजाम किए गए। बच्ची को घर लाने के लिए ढोल-झांझ मझीरे बजाए गए और परिवार के लोगों ने जमकर डांस किया। इस दौरान रथ यात्रा निकालकर परिवार ने अपनी खुशी को मनाया और अन्य लोग भी उनकी खुशी में शामिल हुए। जश्न का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

200 साल बाद बेटी, रथ पर लाए घर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीड जिले के परली (Parli) शहर में दहीफले परिवार में करीब 4 पीढ़ियों में कोई बेटी पैदा नहीं हुई थी। करीब 200 साल के इंतजार के बाद पहली बच्ची का जन्म इस परिवार के लिए शानदार जश्न की वजह बन गया। परिवार ने बच्ची का नाम रखा है ‘गार्गी’।

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गार्गी के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उसकी मां का भी घर पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। परिवार के लोगों ने नवजात बच्ची और उसकी मां के स्वागत को बहुत ही स्पेशल बनाया। गार्गी के दादा लिम्बाजी दहीफले अपनी पोती के जन्म की बात करते हुए भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि परिवार में बेटी का होना बहुत बड़ी खुशनसीबी है। इतने वर्षों से परिवार को बेटी न होने का अफसोस था, जो अब गार्गी के जन्म के साथ खत्म हो गया है।

बच्ची के दादा जी ने कहा कि उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को हमेशा अपनी बेटियों की तरह माना है। अब पोती के जन्म से परिवार की खुशी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि गार्गी को संगीत और नृत्य के बीच रथ में घर लाना उनके लिए बेहद खुशी का पल था। गार्गी की दादी का कहना है कि परिवार ने अस्पताल में ही बच्ची के जन्म का जश्न मनाने का फैसला कर लिया था। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा, “हम बहुत खुश हैं कि आज लक्ष्मी हमारे घर आई हैं।”

गार्गी के पिता भी बेटी के जन्म से बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि लोग अक्सर बेटे की इच्छा रखते हैं, लेकिन बेटी के जन्म की खुशी और उसका एहसास अलग होता है। उन्होंने कहा कि बेटियां अपने पिता से बहुत जुड़ी होती हैं और वह अपनी बेटी को फूल की तरह पालेंगे।

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पिता का होना किसी खजाने से कम नहीं… ये लाइनें शायद आपने भी पढ़ी होंगी। इस लाइन का मतलब हम सभी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक बेटे की नौकरी चली गई इसके बाद उसने दुखी मन से अपने पिता को फोन किया और कहा कि पापा जॉब चली गई। इसके बाद पिता न घबराए न दुखी हुए उन्होंने अपने बेटे को एक ही लाइन में ऐसे हौसला बढ़ाया कि उनका रिएक्शन अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…