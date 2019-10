Haryana & Maharashtra Vidhan Sabha Election/Chunav Results 2019: आज 21 अक्टूबर को हुए हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजे का दिन है। खबर लिखे जाने तक मतगणना के जिस तरह के रुझान/नतीजे सामने आए हैं वह बीजेपी को टेंशन देते दिख रहे हैं। जहां हरियाणा में सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी खतरे में दिख रही है तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी पिछली बार के 122 सीटों के मुकाबले इस बार 100 के आसपास सिमटती दिख रही है। हालांकि महाराष्ट्र में बीजेपी-शिवसेना का गठबंधन स्पष्ट तौर पर सरकार बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दो राज्यों के इन चुनाव परिणामों/रुझानों को देखते हुए विशेषज्ञ मान रहे हैं कि बीजेपी के लिए ये वेकअप कॉल की तरह है कि उन्हें किसी भी तरह के गुरूर में नहीं रहना चाहिए ।

वोटों के रुझान और बीजेपी की हालत को देखते हुए वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने ट्विटर पर लिखा- महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के चुनावों से बीजेपी को सीख लेनी चाहिए कि गुरूर हमेशा नुकसानदायक होता है। आम वोटर्स ने अभिमानी राजनेताओं को नकार दिया है।

The most important lesson from Maharashtra and Haryana comes for the BJP: arrogance is always a bad idea. Ordinary voters despise arrogant politicians. Since the Lok Sabha election every two-bit BJP leader has shown too much of it. — Tavleen Singh (@tavleen_singh) October 24, 2019

इंडिया टुडे के वरिष्ठ संपादक शिव अरूर ने लिखा- 23 मई को भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में जो मोमेंटम बनाया था इन चुनावों में वह उसे भुना नहीं पाई। शिव अरूर ने इसके पीछे अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र में आई मंदी को भी एक कारण बताया है। उन्होंने लिखा कि ये रुझान बीजेपी के लिए वेकअप कॉल की तरह है।

The BJP failing to capitalise on the thumping momentum of May 23 is unambiguously the economy and agrarian crisis tapping the party on its shoulder. Much needed wake-up call and reality check. #ElectionResults2019 — Shiv Aroor (@ShivAroor) October 24, 2019

वरिष्ठ पत्रकार शेखर गुप्ता ने कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बंपर जीत के 5 महीनों के अंदर हुए ये दो राज्यों के चुनाव परिणाम पुराने पैटर्न पर लौटते दिख रहे हैं। वोटर्स बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वोट करने में अंतर समझ रहे हैं। साथ ही आर्थिक मंदी अब बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करने लगी है।

The big message two state polls within five months the 2019 BJP landslide is that our politicos is fast returning to the old ‘normal.’ Voters make a distinction between voting for Modi or BJP & economic slowdown has begun to bite…. — Shekhar Gupta (@ShekharGupta) October 24, 2019

वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने लिखा- हरियाणा में कांग्रेस का प्रदर्शन अधिकतर अनुमानों से बेहतर है। महाराष्ट्र पूरी तरह अपेक्षित रास्ते पर। दोनों जगह कांग्रेस के केन्द्रीय नेतृत्व का दिवालियापन, बिखराव स्पष्ट है।

