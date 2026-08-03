मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले के एक गांव में एक बाघ घुस आया और अपनी झोपड़ी में सो रही एक महिला पर जानलेवा हमला कर दिया। इस घटना के बाद सुरक्षा के नए उपाय किए जा रहे हैं। जैसे बाघ-तेंदुए के बार-बार रिहायशी इलाकों में आने को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है।

मध्य प्रदेश के बालाघाट ज़िले से दर्दनाक खबर सामने आ रही है, यहां एक गांव में एक बाघ घुस आया और झोपड़ी में सो रही 30 साल की महिला पर हमला कर दिया। बाघ ने महिला का सिर अपने जबड़े में दबोचा और 300 मीटर घसीट कर दूर ले गया। इसके बाद उसने महिला को मार डाला। इस घटना के बाद सुरक्षा के नए उपाय किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में बाघ-तेंदुए के बार-बार आने को लेकर चिंता फिर से बढ़ गई है।

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बाघ के हमले में महिला की मौत

ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. अनंत लिलहारे ने बताया कि सुगनी बाई धुर्वे नाम की इस महिला के सिर में गंभीर चोटें आईं और उसे बैहर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। यह हमला कान्हा नेशनल पार्क की खापा रेंज के अंतर्गत आने वाले पर्रापुर बैगाटोला गांव में हुआ। सिझोरा बफ़र ज़ोन के असिस्टेंट डायरेक्टर आशीष पांडे ने घटना की पुष्टि की और कहा कि जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जबकि पुलिस ने बताया कि आकस्मिक मौत का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच चल रही है।

गांव वालों के मुताबिक, धुरवे एक झोपड़ी में सो रही थी तभी रात करीब 1.30 बजे बाघ गांव में घुस आया। उन्होंने आगे बताया कि बाघ ने उसके सिर को पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले गया। परिवार की मदद की गुहार सुनकर, आस-पास के लोग टॉर्च लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने आगे बताया कि बाघ उसे करीब 300 मीटर तक घसीटकर ले गया और फिर उसे छोड़कर जंगल में गायब हो गया।

वन विभाग ने क्या कहा?

वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि हाल के महीनों में इस गांव में बाघों और तेंदुओं के इंसानी बस्तियों में घुसने की कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने आगे कहा कि पीड़ित परिवार को सरकारी नियमों के अनुसार आर्थिक मदद दी जाएगी। वन विभाग ने यह भी कहा कि वे इलाके में पिंजरा लगाएंगे और गश्त बढ़ाएंगे। साथ ही उन्होंने निवासियों से अपील की कि वे रात में घरों के दरवाज़े बंद रखें, जंगल में जाने से बचें और बच्चों व बुजुर्गों को अकेला न छोड़ें।

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि महिला का परिवार बिना दरवाजे वाली झोपड़ी में रहता है और आरोप लगाया कि उसे सबसे पिछड़े और कमजोर आदिवासी समूहों के सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से केंद्र सरकार की योजना से लाभ नहीं मिला है। हमले ने क्षेत्र में नए कदम उठाए हैं क्योंकि अधिकारी घटना की जांच कर रहे हैं और परिवार के लिए सहायता तैयार कर रहे हैं।

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आइए आपको ‘गंगाराम’ मगरमच्छ की पूरी कहानी सुनाते हैं… छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में एक गांव है- बावा मोहतरा। यहां के तालाब में एक मगरमच्छ रहता था। जिसे गांव वाले प्यार से गंगाराम पुकारते थे। यह मगरमच्छ सिर्फ एक जंगली जीव नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के परिवार का हिस्सा माना जाता था। करीब 130 साल तक तालाब में रहने वाले इस मगरमच्छ ने ऐसी मिसाल कायम की, जिसकी चर्चा आज भी होती है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…