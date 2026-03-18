देशभर में LPG सिलेंडरों की कमी की खबरें आ रही हैं। इस बीच मध्य प्रदेश के भोपाल से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। भोपाल में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज विमल कुमार जैन के घर से बाइक सवार तीन लोगों ने खाली LPG सिलेंडर चुरा लिए। यह घटना 14 मार्च को आधी रात को हुई जब परिवार सो रहा था। CCTV फुटेज में दिख रहा है कि तीन लोग मोटरसाइकिल पर विमल जैन के घर आए, जिनमें से एक ने पार्किंग एरिया के पास मोटरसाइकिल रोकी और दो अंदर गए।

चोरी से पहले की रेकी

चोरों ने कुल चार सिलेंडर उठाए और मोटरसाइकिल पर चढ़ गए। फिर सवार ने बाइक स्टार्ट की और मौके से भाग गया। वारदात को अंजाम देने से पहले चोरों ने घर की रेकी की, जिसमें एक व्यक्ति ने घर के अंदर देखा कि कोई जाग नहीं रहा था। जब उन्हें यकीन हो गया कि कोई नहीं जागा है, तो उन्होंने चोरी कर ली।

जज के परिवार को अगली सुबह उठने पर चोरी का पता चला। जब परिवार ने देखा कि पार्किंग एरिया में सारे सिलेंडर गायब हैं, तो उन्होंने CCTV फुटेज चेक किया और उन्हें घटना का पता चला। पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज विमल जैन के बेटे और वकील रॉबिन जैन पुलिस के पास गए और शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस कर रही मामले की जांच

शिकायत मिलने पर पुलिस ने जल्द ही मामले की जांच शुरू कर दी। उन्होंने आरोपियों का पता लगाने के लिए CCTV फुटेज चेक किया। तीनों आरोपियों के स्केच तैयार किए गए और आरोपियों को पकड़ने के लिए तलाशी जारी है।

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सरकार की तरफ से लगातार एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के जामिया नगर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस कारोबार के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। जामिया नगर थाना की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। इस शख्स के उसके कब्जे से 62 गैस सिलेंडर बरामद किए। इसके अलावा सिलेंडरों की ढुलाई में इस्तेमाल किया जा रहा टाटा ऐस वाहन भी जब्त कर लिया गया। पढ़ें पूरी खबर