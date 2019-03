मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार बेरोजगारों को जल्द ही पशु हांकने की ट्रेनिंग देगी। प्रदेश शासन के नगरीय विकास और आवास विभाग की युवा स्वाभिमान योजना के तहत पंजीकरण भी शुरू हो चुका है। हर जिले के हिसाब से पशु हांकने के काम के लिए पद निकाले गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर कमलनाथ सरकार की इस योजना का जमकर मजाक उड़ाया गया। यूजर्स ने #HaankInIndia के साथ तंज कसने वाले कुछ वीडियो और फोटो शेयर किए थे। लोगों ने इसी के साथ कहा- एक बनेगा चरवाहा, वाह राहुल गांधी वाह। यह कांग्रेस अध्यक्ष की ऐसी योजना है, जिससे गाय भी परेशान हैं।

दरअसल, युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत सूबे के बेरोजगारों को सरकार ऐसे काम सिखाएगी, जिनसे न केवल उन्हें आगे चलकर काम-धंधा मिले, बल्कि उनका स्वाभिमान भी बढ़े। योजना में विभिन्न ट्रेड्स में इलेक्ट्रीशियन, अकाउंट्स असिस्टेंट, मोबाइल रिपेयरिंग, ड्राइवर व फोटोग्राफर के अलावा पशु हांकने का काम भी शामिल है। केवल भोपाल में इसके लिए 50 पद रखे गए हैं, जबकि इंदौर में 106, भिंड में 101, बुरहानपुर में 36, छतरपुर में 134 और छिंदवाड़ा में 163 पद निकाले गए हैं।

कमलनाथ सरकार के इस कदम को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने मुद्दा बनाते हुए मजाक बताया है। पार्टी नेता उमाशंकर गुप्ता के हवाले से न्यूज रिपोर्ट्स में कहा गया, “कमलनाथ सरकार ने ऐसा कर बेरोजगारों का मजाक बनाया है। कमलनाथ सरकार, पढ़े-लिखे लोगों से पशु हांकने का काम क्यों करा रही है?”

वहीं, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट टि्वटर पर लोगों ने इसे लेकर ढेरों ट्वीट्स किए। देखें उन्हीं में से कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं-

Dad:Aage ka Kya plan hai

Son:

MP me Government Job karunga

Dad: Are waah! Railways me ki Bank me

Son: Tabele me

Gaai Haankunga

Dad:#HaankInIndia pic.twitter.com/Gi6WH9xeV3

— रीतिक (@RitikRai619) March 7,

2019