मध्यप्रदेश के सिवनी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) ने अन्य पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में एक स्थानीय होटल में मौजूद बालिग प्रेमी जोड़े को गांजा तस्करी के मामले में फंसाने की कथित तौर पर धमकी दी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को दो अधिकारियों समेत छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया।

अधिकारियों के मुताबिक होटल में ठहरे बालिग प्रेमी जोड़े को लेकर पुलिस और होटल संचालक के बीच विवाद हुआ था। उन्होंने कहा कि आरोप है कि युवती पर उसके परिवार को बुलाने के लिए दबाव बनाया गया और जब उसने ऐसा करने से इनकार किया तो लड़के के बैग में गांजा रखकर फर्जी मामले में फंसाने की धमकी दी गई।

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इस पूरी बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे तो पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना ने मुख्यमंत्री के पास एएसपी दीपक मिश्रा और अनुविभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीओपी) चंचलेश मरकाम के निलंबन का प्रस्ताव भेजा।

मुख्यमंत्री ने एएसपी समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से किया निलंबित

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए कहा कि पुलिस की वर्दी में अनुशासनहीनता व कदाचार किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है और पुलिस बल में अनुशासन, जवाबदेही व कर्तव्यनिष्ठा सर्वोपरि है। उन्होंने सोशल मीडिया ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “सिवनी के वायरल वीडियो प्रकरण में प्रथम दृष्टया संदिग्ध आचरण सामने आने पर एएसपी, एसडीओपी समेत 6 पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने और प्रकरण की निष्पक्ष व विस्तृत जांच के निर्देश दिए हैं।”

सीएम ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी से जिम्मेदारी, मर्यादा और अनुशासन के साथ कर्तव्यों के निर्वहन की अपेक्षा है। उन्होंने कहा, “कदाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति के तहत दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।”

गांजा लाकर लड़के के बैग में रखने की बात

कथित वीडियो 13 नवंबर का बताया जा रहा है, जिसमें एएसपी मिश्रा के साथ एसडीओपी मरकाम, थाना प्रभारी सतीश तिवारी समेत कुछ पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में मिश्रा युवक-युवती से अपने घर पर फोन करके परिजन को बुलाने के लिए कहते हैं और जब वे इसके लिए तैयार नहीं होते तो वह कथित तौर गांजा लाकर लड़के के बैग में रखने की बात कहते दिख रहे हैं।

इस घटना का वीडियो मंगलवार देर शाम सामने आने के बाद पुलिस अधिकारियों के बीच हड़कंप मच गया। इस वीडियो के सामने आने से एक दिन पहले भी इसी होटल का एक अन्य सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हुआ था, जिसमें थाना प्रभारी सतीश तिवारी होटल प्रबंधक को होटल बंद करा देने की धमकी देते हुए दिखाई दिख रहे थे। लगातार इस प्रकार के दो वीडियो सामने आने से पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं।

इस मामले में होटल मालिक संजय सनोडिया ने मीडिया से बातचीत के दौरान पुलिस पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप लगाए हैं। सनोड़िया ने कहा कि घटना से पहले कोतवाली थाना प्रभारी की ओर से पैसे की मांग की गई थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ रकम दे दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मांग के मुताबिक रकम नहीं मिलने पर होटल मालिक और संचालक को परेशान किया जा रहा है।

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मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंगलवार को कहा था कि यदि किसी ईसाई मिशनरी स्कूल में शिक्षिका को भगवा साड़ी पहनने से रोकने के आरोप सही पाए जाते हैं तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करेगी या संस्थान का अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) रद्द कर देगी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

Input- PTI

यहां देखें वायरल वीडियो-