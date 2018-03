वीडियो: घर को आग लगाने का आरोप, पुलिसवाले ने लाठी से कर दी पिटाई

मध्य प्रदेश के छतरपुर में घर को आग लगाने की कोशिश करने वाले एक आरोपी को पुलिसवाले ने सरेआम लाठी से पीटा। पुलिसवाले का शख्स को पीटने वाला वीडियो समाचार एजेंसी एएनआई ने ट्वीट किया है। करीब 8 सेकेंड के वीडियो में पुलिसवाला आरोपी पर लाठी भांजता दिखाई देता है। आरोपी पुलिसवाले की लाठी के प्रहार से खुद को बचाने की कोशिश में दिखाई देता है, वीडियो के अंत में ऐसा प्रतीत होता है कि जैस वह रो रहा हो। वीडियो में दिखाई देता है कि जिस वक्त पुलिसवाला आरोपी को लाठी से पीटता है, उस वक्त कई लोग तमाशबीन बने उसे पिटता हुए देखते रहते हैं। मामला छतरपुर के किस गांव या कस्बे का है, यह फिलहाल पता नहीं चल पाया है, लेकिन वीडियो में दिख रहे घरों से मालूम होता है कि यह किसी गांव का ही मामला है। खबर लिखे जाने तक यह भी पता नहीं चल पाया था कि आरोपी का नाम क्या है और उस पुलिसवाले का भी नाम क्या है जो उसे वीडियो में पीटता हुआ दिखाई देता है।

#WATCH: A Policeman beats man accused of allegedly attempting to set a house ablaze in Chhatarpur. #MadhyaPradesh pic.twitter.com/nDHlUUBE8p

— ANI (@ANI) March 25, 2018