सामाजिक कार्यकर्ता और लेखिका मधु किश्वर ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के न्यूनतम आय की गारंटी पर तंज कसा है और लिखा है कि वो युवाओं को सेक्स की गारंटी का वादा भी कर सकते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है, “रुकिए, अभी राहुल गांधी हर वयस्क पुरुष के लिए हरेक साल एक निश्चित संख्या में मुफ्त सेक्स का वादा भी कर सकते हैं।” उनके इस ट्वीट पर लोगों ने उनकी खिंचाई की है। मधु किश्वर का यह ट्वीट राहुल के उस बयान के बाद आया है, जिसमें राहुल ने कहा था, “हम एक ऐतिहासिक फैसला लेने जा रहे हैं, जो दुनिया की किसी भी सरकार ने नहीं लिया है। 2019 का चुनाव जीतने के बाद देश के हर गरीब को कांग्रेस पार्टी की सरकार न्यूनतम आमदनी गारंटी देगी। हर गरीब व्यक्ति के बैंक खाते में न्यूनतम आमदनी रहेगी।”

अधिकांश लोगों ने मधु किश्वर को इस ट्वीट पर ट्रोल किया है। @prena_ नामक यूजर ने लिखा है, “दिमाग फिर गया है आपका मैडम !! अच्छे डॉक्टर को दिखा लो, समय रहते..” वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव ने लिखा है, “I can’t believe you have written it. Stumped. Sad.”

@mee_ind नामक यूजर ने लिखा है, “सड़े दिमाग की सड़ी सोच।”

वहीं जुबेर पटेल ने लिखा है, “भाजपाईओ की गंदी मानसिकता उनके शब्दो से ही छलकती है ! चाल ,चरित्र और चेहरा कितना गंदा है वो भी भारत की जनता को पता चल चुका है ! भारत की संस्कृति और सभ्यता का अपमान करना और अच्छाई का फर्जी दिखावा करना यही मूल मंत्र है ! शर्मनाक बात कह दी मधु किस्तवर ने !”

वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव के ट्वीट पर मधु किश्वर ने जवाब देते हुए लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाले राहुल गांधी के जंगली वादों से आपको परेशानी नहीं है? ये फ्री, वो फ्री करने की बजाय लोगों को रोजगार के लायक बनाना चाहिए और उन्हें रोजगार मिले। भारत को भिखारियों का विशाल घर बनाने की गैर-जिम्मेदारियों पर हैरान हूं- चाहे वो मोदी कर रहे हों या राहुल!

