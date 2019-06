Trending Video: मैकबुक प्रो लैपटॉप में अचानक लगी आग, एप्पल कर रही जांच

आपने सैमसंग, नोकिया या एमआई के फोन और गैजेट्स में आग लगने या फटने की खबरें सुनी या देखी होंगी। अब खबर आ रही है एप्पल के मैकबुक प्रो में आग लगने की। व्हाइट पांडा एक म्यूज़िक प्रोड्यूसर और डीजे हैं, उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए बताया कि उनका मैकबुक प्रो अचानक धुंआ देने लगा और उनके घर में वुडेन फ्लोरिंग को भी नुकसान पहुंचा दिया।

पांडा ने बताया कि जिस वक्त उनके लैपटॉप में आग लगने की घटना हुई वह अपने पैर पर सामान्यत: लैपटॉप रखकर काम कर रहे थे। लैपटॉप में एप्पल का ही चार्जर लगा हुआ था। अचानक लैपटॉप में दोनों ओर से धुंआ निकलने लगा। उसी समय उन्होंने लैपटॉप को जमीन पर रख दिया और उसके बाद फौरन खड़े हो गए। इस बीच लैपटॉप से धुंआ निकलना भी तेज हो गया और आग लग गई। उन्होंने घर का स्मोक डिटेक्टर और अलार्म बंद किया। उन्होंने कहा कि लैपटॉप इतना गरम हो गया था कि ग्लव्स पहनकर ही उसे वहां से हटाया जा सका।

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse – good thing I wasn’t on a plane.

Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b

— White Panda (@whitepanda) May 29, 2019