सोशल मीडिया पर अक्सर ही एक्टिव रहने वाले मशहूर गीतकार जावेद अख्तर ने एक बार फिर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वह कभी भी मुल्लाओं से नहीं डरे। दरअसल, एक ट्विटर यूजर ने अख्तर को ट्वीट कर कहा, ‘भगवान कृष्ण का रोल निभाने के कारण एक बार आमिर खान को मुस्लिम मौलवियों द्वारा फतवा भेजे जाने की खबरें आ रही हैं। हमें उम्मीद है कि हम इस मामले में आपको आमिर खान के साथ खड़ा पाएंगे।’ इसके जवाब में जावेद अख्तर ने कहा, ‘आपको जानना चाहिए कि मैं कभी भी मुल्लाओं से नहीं डरा। मेरे सामने मुस्लिम फंडों, गुंडों और हिंदू सांप्रदायिकों के बीच कोई अंतर नहीं है। कई मुस्लिम फंडों द्वारा मेरे पुतले तक जलाए जा चुके हैं।’

इसके अलावा एक अन्य यूजर Francois Gautier ने भी अख्तर को ट्वीट कर कहा, ‘हर मुस्लिम के पीछे, चाहे वह जावेद अख्तर जैसा उदारवादी दिखने वाला मुस्लिम ही क्यों ना हो, हर किसी के पीछे इस्लाम का सैनिक होता है। वह कुछ स्थितियों में समझौता भले ही कर लेते हों, लेकिन उन्हें खरोंच तक आने पर वह आपसे घृणा करने लग जाते हैं और चुपके से आतंकवाद को बढ़ाते हैं, जैसा कि फ्रांस में फिलिस्तीन के नाम पर हो चुका है और कश्मीर में भी ऐसा ही कुछ हुआ था।’ इस ट्वीट के जवाब में अख्तर ने कहा कि अगर वह अपना अपमान कराना चाहते हैं तो एकदम सही जगह पर आए हैं।

You should know that I have never been intimidated by the mullas , other Muslim fundos and the goons for me there is no difference between them and Hindu communalists and their trouble makers . Many Muslim fundos have burned my effigies. — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 24, 2018

उन्होंने लिखा, ‘खुद को फ्रांस का विदूषक समझने वाले, क्या आप यह भी सोचते हैं कि हर गोरे व्यक्ति के पीछे जातिवाद है, यह उतना ही गलत होगा जितना यह कहना कि हर मुस्लिम इस्लाम का सैनिक है। अगर तुम अपमान कराने में प्रतियोगिता करना चाहते हैं तो विश्वास कीजिए, बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मुझे ट्राय कीजिए।’ उन्होंने आगे लिखा, ‘अपनी बेखबरी पर आपको इतना घमंड नहीं करना चाहिए। तुम मुझे और मेरे बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते। मैं स्वतंत्रता सैनानियों के परिवार से आता हूं। वैसे भी फ्रांस में अधिग्रहण के दौरान अल्जिरिया के करीब एक तिहाई लोगों को बेरहमी से मारा गया था। क्या आप दोषी मानते हैं?’

You French bafoon , don’t you think that if any one says that behind every White man there is racist , he will be as wrong AS you calling every muslim a soldier of islam . If you want to have competition of insults , believe you have come to the right place . Try me !! — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 24, 2018

No need to be so arrogant about your ignorance . You don’t know me and my back ground . I come from a family of freedom fighters and egnostic if not athiest poets . btw duringFrench occupation almost one third of Algeria ‘s population was killed ruthlessly . Do you plead guilty — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) March 24, 2018

