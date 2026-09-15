यूपी के लखनऊ से एक अजीब मामलेा सामने आया है, यहां एक शख्स ने दावा किया है कि मोबाइल फोन की किस्त न चुकाने पर उसका अपहरण कर लिया गया, उससे खून लिया गया और उसे कई दिनों तक एक घर में बंधक बनाकर रखा गया, जहां उससे जबरदस्ती काम करवाया गया। खबर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है, चलिए बताते हैं कि पूरा माजरा क्या है।

दरअसल, नवल नाम के इस शख्स ने लगभग एक साल पहले एक दुकान से ज़ीरो-डाउन-पेमेंट स्कीम के तहत 21,500 रुपये का सैमसंग मोबाइल फ़ोन खरीदा था। उसकी मासिक किस्त 12 महीनों के लिए 2,799 रुपये तय की गई थी। उसके परिवार का दावा है कि फोन खरीदने के बाद जब पहली किस्त देने का समय आया, तो दुकान के लोग आए और फोन वापस ले गए, हर तरफ इस खबर की चर्चा हो रही है।

रिपोर्ट के अनुसार, 8 सितंबर को दो आदमी उनके घर आए और नवल को अपने साथ ले गए। नवल ने आरोप लगाया कि वे लोग उसे लखनऊ के एक ब्लड बैंक ले गए, जहां उसका एक यूनिट खून निकाला गया। इसके बाद उसे एक घर ले जाकर बंधक बना लिया गया और कई दिनों तक उससे मजदूरी करवाई गई।

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पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी

आरोपियों ने नवल के बड़े भाई राजकुमार से संपर्क किया और मोबाइल की किस्त के नाम पर ऑनलाइन पेमेंट के जरिए 2,799 रुपये की मांग की। जब परिवार ने नवल को छोड़ने की गुहार लगाई, तो उन्होंने 12,000 रुपये और मांगे। परिवार का यह भी आरोप है कि उन्हें गंभीर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई, कहा गया कि अगर पैसे नहीं दिए गए तो नवल को मार दिया जाएगा और गोमती नदी में फेंक दिया जाएगा। अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए परिवार ने पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई।

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पांच दिन बाद, पुलिस के दखल के बाद नवल को रैपिडो कैब से घर लाया गया, आरोप है कि इसके लिए किराया उसके भाई को देना पड़ा। परिवार का कहना है कि जब उन्होंने मामले में शामिल लोगों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग की, तो उन्हें धमकी दी गई और कहा गया कि अगर वे मामले को आगे बढ़ाते हैं, तो नवल को भी इसमें फंसाया जा सकता है। पुलिस की कार्रवाई न होने पर जब नवल की मां ने एक सीनियर अधिकारी से संपर्क किया, तब जाकर सोमवार को मामला दर्ज किया गया और अब आरोपियों का पता लगाने के लिए जांच चल रही है।

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iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-