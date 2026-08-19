लखनऊ के सावन मेले में मंगलवार रात जश्न का माहौल उस वक्त दहशत और अफरा-तफरी में बदल गया जब एक विशाल झूला की ‘रॉड’ ढीली होकर गिर गई और उसकी चपेट में आने से दो लड़कियां घायल हो गईं। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे इंदिरा नगर के इस्माइलगंज इलाके में सावन महोत्सव में हुई। अधिकारियों के अनुसार अपने दोस्तों के साथ मेले में आईं दो नाबालिग लड़कियां फेरिस व्हील के नीचे बैठी थीं तभी उसकी एक ‘रॉड’ निकलकर गिर गई, जिससे दोनों चोटिल हो गईं।

लखनऊ सावन महोत्सव में क्या हुआ था?

हालांकि, स्थानीय लोगों ने दावा किया कि दो लड़कियों समेत पांच लोग घायल हुए हैं, मगर उनकी चोट गंभीर नहीं थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों लड़कियों के हाथ और पैर में चोटें आईं और उन्हें इलाज के लिए सुषमा अस्पताल ले जाया गया। एक स्थानीय पुलिस अधिकारी ने बताया कि इस घटना में पांच लोग घायल हुए हैं जिनमें से तीन को प्राथमिक उपचार दिया गया, बाकी दो को अस्पताल ले जाया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

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झूला हादसे में कितने लोग घायल हुए?

इस घटना से मौके पर अफरा-तफरी और दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। हादसे के कुछ कथित वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किये जा रहे हैं। इस बारे में पुलिस का कहना है कि ‘फेरिस व्हील’ में झूला झूलने वालों की सीटों पर सुरक्षा के लिये लगायी गयी ‘रॉड’ ढीली हो गई थी, जो गिर गई।

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हादसे के बाद प्रशासन ने क्या कार्रवाई की?

पुलिस के मुताबिक इस दौरान झूले पर बैठा कोई भी शख्स नीचे नहीं गिरा। एक अधिकारी ने बताया कि यह पता लगाया जा रहा है कि वह ‘रॉड’ किन वजहों से ढीली हुई। घायलों के परिजन ने दावा किया कि उन्होंने घटना के बाद ‘राइड ऑपरेटर’ को पकड़ लिया था, लेकिन वह बाद में मौके से भाग गया। उन्होंने मेले में सुरक्षा इंतज़ामों पर भी सवाल उठाए।

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