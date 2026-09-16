उत्तर प्रदेश के लखनऊ के गोमती नगर से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है, यहां एक युवती को कार के बोनट पर घसीटने का कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, मामला प्रेम-प्रसंग और विवाद से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है।

जानकारी के मुताबिक, गोमती नगर विस्तार थाने में युवती ने शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर में युवती ने शाहनवाज नाम के युवक पर आरोप लगाया है। मामले में थाना प्रभारी का कहना है कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों एक-दूसरे को पहले से जानते थे। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसने शाहनवाज को एक दूसरी युवती के साथ कार में देखा था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई थी।

सोशल मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, विवाद के बाद युवक दूसरी युवती को लेकर कार से जाने लगा। इस बीच पीड़िता ने उसे रोकने की कोशिश की मगर वह नहीं रुका। वीडियो के अनुसार, उसने युवती को टक्कर मारी फिर उसे कार की बोनट पर घसीटा और आखिर में उसे कुचल कर भाग गया।

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बोनट पर घसीटने का वीडियो आया सामने

आरोप है कि युवती ने कार रोकने की कोशिश की थी और इसी समय आरोपी ने गाड़ी बढ़ा दी और युवती बोनट पर गिर गई। कथित तौर पर वह कुछ दूरी तक बोनट पर घिसटती रही। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में भी यह भी दावा किया जा रहा है कि वीडियो की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद की जाएगी।

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मामले में पुलिस क्या कह रही है?

मामले में गोमती नगर विस्तार पुलिस का कहना है कि पीड़िता ने लिखित तहरीर दर्ज कराई है। तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है। कार के नंबर के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है। पुलिस ने यह भी कहा कि शुरुआती जांच में पता चला है कि युवक अपनी महिला मित्र के साथ पार्क के पास चाय पीने गया था तभी विवाद शुरू हुआ। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

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उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, जिसमें वह बैसाखी के सहारे पुलिस अधीक्षक (SP) के ऑफिस पहुंचकर अपने घर में पानी की सप्लाई बहाल करने के लिए उनका शुक्रिया अदा करती दिख रही हैं। पुलिस अफसर को देखते ही दिव्यांग रोने लगी इस पर महिला अधिकारी ने उसे गले से लगा लिया। चलिए बताते हैं कि पूरी कहानी क्या है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…