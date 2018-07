विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर शुक्रवार (20 जुलाई) को 12 घंटे की बहस हुई। इस दिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सदन में पहले सबके सामने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाने उनके पास पहुंच गए और एक जोरदार झप्पी भी दी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और पीएम मोदी की ‘झप्पी’ को लेकर जबरदस्त चर्चा हुई। ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राहुल की ‘झप्पी’ के अलग-अलग तरह के मेम्स और जीआईएफ बने।

राहुल गांधी की झप्पी के बाद अब सोशल मीडिया पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का एक वीडियो क्लिप काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महाजन राहुल की झप्पी के दौरान अपनी जगह पर खड़े हुए कांग्रेस सांसद तरुण गोगोई को सीट पर बैठने के लिए कहते दिख रही हैं। महाजन ने कहा, ‘गौरव बैठो बेटा, बहुत कुछ समझना है जिंदगी में!’ लोकसभा स्पीकर के इस स्टेटमेंट को अब ट्विटर यूजर का एक धड़ा काफी वायरल कर रहा है और जिंदगी की बहुत सी स्थितियों से जोड़कर मेम्स बना रहा है। आपको बता दें कि सुमित्रा महाजन ने राहुल की झप्पी को ड्रामा और संसद के सदाचार के खिलाफ बताया था।

When someone say " 1st attempt me hi CA Kar lu ga "! pic.twitter.com/sgYHUBZq4h — Chirag (@csethi329) July 21, 2018

When someone says "she can't live without me" pic.twitter.com/6v9uPKily6 — Wali (@wali91) July 21, 2018

When someone says, “long distance relationships can work bas pyaar aur trust hona chahiye” https://t.co/MV10lCB0Lx — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) July 21, 2018

Wen teenage couples say they will get married to eachother one day pic.twitter.com/UGkcBKhTQw — SwatKat- The dancing Rajput (@swatic12) July 21, 2018

When kids say that they broke up and are done with their life pic.twitter.com/Wi32htpqxw — Akshay (@AkshayKatariyaa) July 21, 2018

MSD when bowlers try to set the field. pic.twitter.com/oaYHtDusfx — Kuptaan (@Kuptaan) July 21, 2018

*Me trying to learn Differential Equations.* Teacher:- pic.twitter.com/CCznQXxaWQ — Manoj Joshi (@Being_Paisa) July 21, 2018

शुक्रवार को एनडीए सरकार ने अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष को 199 वोटों से हरा दिया। मतदान में प्रस्ताव के पक्ष में 126 मत पड़े, जबकि विरोध में 325 मत पड़े। इस तरह लोकसभा में बुधवार को लाया गया अविश्वास प्रस्ताव शुक्रवार को मतदान के बाद गिर गया। भाजपा के दो सांसद के. सी. पटेल और भोला सिंह बीमार थे लेकिन वे मतदान के लिए संसद पहुंचे। वहीं सांसद पप्पू यादव ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और मतदान से पहले सदन से बहिर्गमन किया।

