मोदी के जश्न के बाद अमेरिका में रईस ने उड़ाए नोट? जानें क्या है इस वीडियो की सच्चाई

Election Results 2019: लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में एक व्यक्ति हवा में पैसे उड़ा रहा है और लोग उस पैसे को लूट रहे हैं। पैसे लूटने के लिए लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। जिससे जितना बन रहा है, वह उतना लूट रहे हैं। इस वीडियो के बारे में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका में रहने वाले एक भारतीय करोड़पति ने पीएम मोदी की जीत की खुशी में करीब 1 लाख डॉलर उड़ा दिए।

टि्वटर हैंडल @tikam53 यूजर टिकम नरीआनी ने 24 मई 2019 की सुबह 9 बजकर 28 मिनट पर वीडियो ट्वीट कर कहा, “यह घटना आज न्यूयॉर्क के 47 स्ट्रीट (डायमंड मार्केट) के पास हुई जहां मोदी की जीत पर भारतीय ने 100,000 डॉलर उड़ा दिए। वीडियो में देखिए कि भारतीय करोड़पति किस तरह से पैसे उड़ा रहे हैं।”

Happened today on 47 street ( Diamond Market) New York $100,000 given away. in ref to modi victory .. see how this millionaire Indian doing .. pic.twitter.com/HChNPayZ2d

— tikam nariani (@tikam53) May 24, 2019