बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में शामिल हो गए। उन्होंने बीजेपी के दिग्गज केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। जैसे ही फैन्स को उनके बीजेपी ज्वॉइन करने की खबर मिली सोशल मीडिया पर उनको लेकर एक से बढ़कर एक मीम्स की बाढ़ आ गई। किसी ने उनकी फिल्म ‘गदर’ के हैंडपंप वाले सीन से मीम्स बनाए तो किसी ने ‘दामिनी’ फिल्म में सनी देओल के प्रसिद्ध ‘तारीख पर तारीख’ डॉयलाग पर मीम्स बनाए। देखिए ट्विटर पर फैन्स ने सनी पर किस किस तरह के मीम्स बनाए:-

एक यूजर ने कहा अगली ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ अब हैंडपंप से होगी।

Sunny deol conducting next surgical strike…… #SunnyDeol pic.twitter.com/UCls38oJuY

सनी देओल के बीजेपी ज्वॉइन करते ही एक यूजर को राम मंदिर का मुद्दा याद आया।

BJP at next Ram Mandir hearing. #SunnyDeol pic.twitter.com/f4HkR3g8x1

एक यूजर ने इसके जरिए कांग्रेस को टारगेट किया।

कुछ लोगों को सनी देओल के मशहूर डॉयलाग्स याद आ गए।

* #SunnyDeol joining BJP *

( Be scared Pakistan, be very scared ) pic.twitter.com/0cdB03a0TX

