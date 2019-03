सोशल मीडिया प्लेटफार्म फेसबुक पर किसी पोस्ट पर कमेंट करने के लिए एक GIF (Graphics Interchange Format) का ऑप्शन रहता है। यूजर्स अपने पसंद और मूड के हिसाब से कोई शब्द टाइप करते हैं, उसी मूड की तस्वीर वहां सामने आती है। फिलहाल, जीआईएफ में Feku टाइप करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखा रही है और Pappu टाइप करने पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। सोशल मीडिया पर भी यह मैसेज काफी तेजी से वायरल हो रहा है। अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के समर्थक अपनी विचारधारा के अनुसार, इस मैसेज को शेयर कर रहे हैं।

दरअसल, ऐसा सर्च इंजन की वजह से होता है। कुछ समय पहले Google पर Feku सर्च करने पर नरेंद्र मोदी और Idiot लिखने पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की तस्वीर सामने आी थी। यह सब सर्च एल्गोरिदम की वजह से होता है। यदि किसी तस्वीर को कोई खास शब्द के साथ हजारों बार शेयर किया जाए तो वह खास ‘शब्द’ उस तस्वीर के साथ जुड़ने की संभावना रहती है।

भारत में मुख्य रूप से दो राजनीतिक धड़े हैं, एक जो नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं और दूसरे वो जो राहुल गांधी को। भारत में इंटरनेट डेटा सस्ता होने और स्मार्टफोन का प्रचलन बढ़ने के बाद सोशल मीडिया का इस्तेमाल काफी ज्यादा बढ़ गया। फेसबुक जैसे सोशल साइट्स राजनीतिक अखाड़े बन गए। राजनीतिक बहस शुरू हो गई। जब एक धड़ा ने दूसरे पक्ष के नेता को नीचा दिखाने के लिए कुछ लिखा, तो दूसरे ने भी उसी तरह से जवाब देना शुरू कर दिया। विरोधियों ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ फेंकू शब्द लिखा तो दूसरे ने राहुल गांधी को पप्पू लिखा। एल्गोरिदम की वजह से फेसबुक के जीआईएफ कमेंट में अब फेंकू लिखने पर नरेंद्र मोदी और पप्पू लिखने पर राहुल गांधी की तस्वीर दिखने लगी।

कुछ समय पहले भी इसी तरह का एक मामला सामने आया था, जब Best Toilet Paper in the World सर्च करने पर पाकिस्तान के राष्ट्रध्वज की तस्वीर दिखती थी। बीते फरवरी महीने में जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले के बाद यह ट्रेंड शुरू हुआ था। इसकी वजह ये थी कि पुलवामा हमले के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने ‘बेस्ट टॉयलेट पेपर’ बताते हुए पाकिस्तानी झंडे की तस्वीर पोस्ट की थी। जब काफी संख्या में गूगल ने ऐसी पोस्ट्स को देखा तो एल्गोरिदम के हिसाब से उनकी रैंकिंग बढ़ गई थी। बाद में इनके उपर कुछ रिपोर्ट्स भी लिखे गए और इस सर्च वॉल्यूम का फायदा उन्हें मिला।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App