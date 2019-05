‘उर्मिला मातोंडकर पीछे सनी देओल आगे’, चुनाव रुझानों पर ऐसे मजे ले रहे लोग

Lok Sabha Election Results 2019, Sunny Deol and Urmila Matondkar: लोकसभा चुनाव के रूझान सामने आने लगे हैं। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए अभी तक 339 आंकड़ों के साथ सबसे आगे चल रही है। चुनाव के रूझानों को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन दे रहे हैं। चुनाव के रूझानों को लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स वायरल हो रहे हैं।

एक ट्विटर यूजर ने लिखा- सनी और उर्मिला की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा कि उर्मिला मातोंडकर पीछे और सनी देओल आगे। वहीं एक अन्य यूजर ने वीडियो शेयर किया है- जिसमें विपक्ष के सभी नेता नजर आ रहे हैं, तभी नरेंद्र मोदी की तस्वीर सामने आती है और विपक्ष के नेता गायब हो जाते हैं। एक यूजर खाली कमरे की तस्वीर शेयर कर कैप्शन लिखा- ब्रेकिंग न्यूज- आप एमएलए अरविंद केजरीवाल के घर पर उन्हें 7-0 से हारने की बधाई देने गए। कई यूजर्स ने महागठबंधन का मजाक उड़ाया है।

देखिए ये मजेदार रिएक्शन्स-

BREAKING: AAP MLAs reach Arvind Kejriwal’s residence to congratulate him on 7-0 clean sweep #Verdict2019 #ElectionResults2019 pic.twitter.com/SR8DCKDf68

This is what Modi did to the opposition in General Election 2019.#ElectionResults2019#Verdict2019 pic.twitter.com/27CNYpyRaG

— Krishna (@Atheist_Krishna) May 23, 2019