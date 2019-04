Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव 2019 के लिए एक तरफ जहां पीएम मोदी अपनी उपलब्धियों के बारे में सभी रैलियों में बोल रहे हैं वहीं महाराष्ट्र नव निर्माण सेना यानी मनसे के नेता राज ठाकरे ने बीजेपी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया है। बिहार में एक रैली के दौरान पीएम मोदी ने दावा किया कि बिहार में एक हफ्ते में 8 लाख 50 हजार से भी ज्यादा शौचालय बनवाए गए हैं। पीएम मोदी वीडियो में कहते नजर आ रहे हैं। ” साथियों देश में बिहार एक मात्र ऐसा राज्य था जहां स्वछता का दायरा 50 प्रतिशत से कम था लेकिन आज सचिव परमेश्व ने मुझे बताया है कि एक हफ्ते के स्वच्छाग्रह अभियान के बाद बिहार ने यह बरियर तोड़ दिया है। एक हफ्ते में 8 लाख 50 हजार से ज्यादा शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। ”

पीएम मोदी के इस बयान को आधार बनाकर राज ठाकरे पीएम मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। राज ठाकरे ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि फेंकने की भी कोई सीमा होती है।8 लाख 50 हजार शौचालय 1 हफ्ते में तैयार किए गए। अगर हम आंकड़े पर जाएं तो एक मिनट में 84 शौचालय बने हैं। और 5 सेकेंड में 7 शौचलय बने यह तो अद्भुत है। इतने जल्दी तो शौच भी नहीं होती जितने जल्दी इन्होंने शौचालय बनाए। मोदी के इस दावे और राज ठाकरे पर आम आदमी पार्टी ने भी मोदी को घेरा है। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है। मोदी जी ने तो रजनीकांत स्टाइल में संडास बना डाला 1 min. में 84 संडास, सुनिये मोदी का करिश्मा।

