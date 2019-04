Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रचार की रफ्तार भी बढ़ा दी है। नेता से लेकर कार्यकर्ता सभी प्रचार में जुट गए हैं। मेरठ में बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र अग्रवाल के लिए प्रचार करने आए बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा का अंदाज औरों से जुदा नजर आया था। उन्होंने कमल यानी बीजेपी के निशान पर वोट देने के लिए कहा था कि चुनाव में कमल को वोट दो नमो… नमो… कमल कर दो कि मां लक्ष्मी आपके दरवाजे, घर आने पर मजबूर हो जाए। कमल पर बैठाकर राजेंद्र अग्रवाल (भाजपा उम्मीदवार) को तीसरी बार लोकसभा भेज देना। तब आपको लगेगा कि मोदी राम के रूप में आ गए हैं। लक्ष्मण के रूप में योगी आ गए और लक्ष्मण के दत्तक पुत्र के रूप में, छोटे भाई के रूप में भरत आने वाले हैं। भरत का मतलब हमारे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है

अब उनका एक और जुदा अंदाज वायरल हो रहा है। एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी में नरेंद्र का न और मोदी में मो मिलकार नमो हो जाता है। तो नमो… नमो… नमो… नमो… नमो…. नमो… नमो… नमो.. नमो… नमो… नमो… नमो…नमो.. नमो… नमो… नमो… और अब नमों को प्रधानमंत्री बनाना है।

Our favorite “Kamal” “Kamal” “Kamal” BJP leader Vineet Sharda is back. This time he goes “Namo” “Namo” “Namo”…. pic.twitter.com/Luhy67Or0E

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) April 7, 2019