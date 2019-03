Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव को लेकर पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 42 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर चुका है। सूची में दो नाम थोड़े चौंकाने वाले थे, जो कि एक्ट्रेस-मॉडल नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती के हैं। इन दोनों को टीएमसी का काफी करीबी माना जाता है, लिहाजा पार्टी ने इन्हें जाधवपुर और बशीरहट संसदीय सीट से टिकट दे दिया। यही वजह है सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक लोग सवाल उठाने लगे।

आलम यह था कि टि्वटर पर दोनों एक्स्ट्रेसेस को ट्रोल्स ने निशाने पर ले लिया। इनके फोटो और वीडियो शेयर करते हुए यह चुनाव है या फिर मजाक! वोट पाने के लिए टीएमसी ने कितना घटिया हथकंडा अपनाया है। क्या वाकई में यही सशक्तीकरण है? वहीं, कुछ लोगों ने उन्हें पार्क स्ट्रीट रेप कांड को लेकर ट्रोल किया। दरअसल, वह इस मामले के आरोपी कादिर खान की गर्लफ्रेंड हैं।

लोगों ने इसी को लेकर देखें कैसे इन दोनों एक्ट्रेसेस को ट्रोल किया-

Election h ya ..?

TMC Loksabha candidates Mimi Chakravarty & Nusrat Jahan soliciting votes jointly for both their constituencies!

Keep it up babes ! pic.twitter.com/QEAkwN3CAo

— Big Breaking(@big_breaking_) March 14, 2019