कोरोना वायरस भारत में ज्यादा विनाशकारी रूप ना ले सके इसके लिए पीएम मोदी के निर्देश पर 25 मार्च से ही 21 दिनों के लिए पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया गया है। 24 मार्च को रात 8 बजे पीएम ने देश को संबोधित करते हुए बताया कि 4 घंटे बाद यानि रात 12 बजे से देशव्यापी लॉकडाउन लागू हो जाएगा। लॉकडाउन का ऐलान होते ही काफी अफरा-तफरी दिखाई दी। कुछ लोग राशन की दुकानों की तरफ भागे तो कुछ लोग शहरों से अपने गांव-कस्बों की तरफ।

पिछले दो दिनों से ऐसी तमाम तस्वीरें औऱ वीडियोज सामने आईं जिनमें लोग पैदल ही लंबी दूरी पर निकल पड़े। इनमें ज्यादातर निम्न आय वर्ग के लोग थे जो दिहाड़ी पर काम करते हैं या फिर छोटी-मोटी नौकरी। इन लोगों का कहना है कि जहां वह किराए पर रहते हैं वहां लॉकडाउन के बाद रहना मुश्किल हो गया था इसलिए वह अपने घरों की तरफ चल पड़े हैं। बस, ट्रेन जैसी यातायात के साधनों पर रोक लगने के कारण ये लोग पैदल ही अपने घरों की तरफ बढ़ चले।

अब सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें दावा किया गया है कि कुछ लोग जो ग्वालियर से यूपी में अपने घर पैदल ही आ रहे थे उन लोगों को पुलिस ने रोक लिया औऱ बतौर सजा घुटनों के बल चलाया। वीडियो बदायूं जिले का बताया जा रहा है।

Video from Badaun, UP

Poor boys who’re on foot from Gwalior, WERE MADE TO CRAWL by UP Police

Cops been asked to help distressed migrants, not ill treat them like this.

Many cops doing good work but this is unacceptable! @pranshumisraa #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/YPllyphTO7

