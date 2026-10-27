हुनर उम्र का मोहताज नहीं होता। जिसके पास काबिलियत होती है, वह छोटी उम्र में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा सकता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें महज 2 साल 10 महीने की बच्ची ने तबले पर अपनी नन्ही उंगलियों से ऐसी ताल छेड़ी कि देखने और सुनने वाले हैरान रह गए। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और नई-नई चीजें सीखना शुरू करते हैं, उस उम्र में इस बच्ची की ताल और लय पर पकड़ लोगों को चौंका रही है।

कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के होन्नावर की रहने वाली इस बच्ची ने तबले पर 12 अलग-अलग ताल बजाकर अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। छोटी-छोटी उंगलियों से तबले पर थाप देती इस नन्हीं कलाकार का वीडियो इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत रहा है। इतनी कम उम्र में संगीत की समझ और तबला बजाने का हुनर देखकर सोशल मीडिया यूजर्स उसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं।

इतनी छोटी उम्र, लेकिन तबले से खास लगाव

सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई जानकारी के मुताबिक ये बच्ची कर्नाटक की रहने वाली है और महज़ 2 साल 10 महीने की उम्र में ही उसे तबला बजाने का हुनर समझ आ रहा है। इस मासूम सी बच्ची को जहां तबले पर उंगलिया रखते देख ही प्यार उमड़ रहा है, वहीं इसकी उंगलियों की कलाकारी से उमड़ा सुर का जादू लोगों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। वीडियो में बच्ची के आस-पास संगीत के दूसरे वाद्य यंत्र भी दिखाई दे रहे हैं। बच्ची के सामने रखा तबला और उसके पास बैठी नन्ही बच्ची का ये दिलकश नज़ारा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है।

बच्ची के पास है 12 ताल बजाने का हुनर

जिस उम्र में बच्ची को आस-पास की चीजें समझाना पड़ती है उस उम्र में मासूम बच्ची को 12 तालों की समझ होना लोगों को हैरान कर देता है। तस्वीर के साथ साझा किए गए कैप्शन में बताया गया है कि बच्ची को तबले पर 12 अलग-अलग ताल बजाने का हुनर हासिल है। इतनी कम उम्र में किसी वाद्य यंत्र का इस तरह का लगाव निश्चित रूप से लोगों का ध्यान खींचता है। जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में बच्ची तबला बजाकर लोगों को हैरान कर रही है।

तबला ऐसा वाद्य यंत्र है, जिसमें लय, ताल और हाथों के बीच तालमेल बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। इसे बजाने के लिए लगातार प्रैक्टिस की जाती है और सुरों की समझ रखनी पड़ती है ऐसे में तबले की आवाज निकालने का हुनर ज्यादातर लोगों को हैरान कर रहा है।

सोशल मीडिया पर लोगों को क्यों लुभा रहा है ये वीडियो?

सोशल मीडिया पर अक्सर लोगों ऐसी चीजे पोस्ट कर रहे हैं जो आम लोगों से हट कर है। बच्चों की एक से बढ़कर एक हरकत को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जा रहा है जो लोगों को हैरान कर रही हैं। बच्चों की असाधारण प्रतिभा से जुड़े वीडियो अक्सर लोगों की उत्सुकता बढ़ाते हैं। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है जिसका कारण बच्चे की कम उम्र और उसकी प्रतिभा है जो बड़े बड़े लोगों के पास भी आसानी से नहीं आती।

कर्नाटक की इस नन्ही बच्ची का तबला बजाते हुए वीडियो भी इसी वजह से लोगों का ध्यान खींच सकता है। उसकी उम्र और तबले से जुड़ी जानकारी इसे एक दिलचस्प कहानी का रूप देती है। हालांकि वीडियो में बच्ची की संगीत की औपचारिक शिक्षा, उसके पैरेंट्स की हिस्ट्री और तबले से जुड़ाव की कोई जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की गई है।

डिस्क्लेमर: ये लेख वीडियो में दी गई जानकारी पर आधारित है।