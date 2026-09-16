छोटे बच्चे को कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला से डोनेशन मिला। उसने इन पैसों से अपने दोस्तों के लिए पार्टी रखी। इस चिल्लर पार्टी को देख आपका भी मन खुश हो जाएगा। दोस्तों को दावत देने के लिए उसने थोड़ी जुगाड़ लिया, उनके लिए आलू के फ्राइज भी बनाया और फिर उन्हें कई औऱ चीजो के साथ सर्व किया। छोटे बच्चों के चेहरे देखने लायक है।

असल में कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला से मिले डोनेशन से एक छोटे लड़के ने अपने दोस्तों के लिए शानदार पार्टी रखी। उसने एक साधारण खाने को फ्राइज़, कपकेक, पैटीज़, गुलाब जामुन और सॉफ्ट ड्रिंक्स वाली दावत में बदल दिया।

सूरज कुमार वैसे तो छोटा सा लड़की है मगर कंटेंट क्रिएटर हैं और अक्सर अपने दोस्तों के लिए खाना बनाता है, वह इंस्टाग्राम पर अपनी रेसिपी शेयर करते हैं, ने इस खास खाने की तैयारी का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में सूरज को शुरू से खाना बनाते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि यह पार्टी कनाडा में रहने वाली एक भारतीय महिला, केशा की वजह से मुमकिन हो पाई।

सीएम योगी बनेंगे अगले पीएम… यूपी के मुस्लिम शख्स ने सीने पर गुदवाया परमानेंट टैटू- VIDEO वायरल

दोस्तों के लिए बनाया फ्रेंच फ्राइज़

लड़के ने आलू काटकर फ्रेंच फ्राइज़ बनाने की तैयारी से शुरुआत की। फिर उसने पार्टी के लिए रखी दूसरी चीज़ें दिखाईं, जिनमें कोल्ड ड्रिंक, कपकेक, पैटीज़ और गुलाब जामुन शामिल थे। सूरज ने खुशी-खुशी उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जो सेलिब्रेशन के लिए थीं, और फिर खाना तैयार करने में जुट गए।

दोस्तों के साथ की पार्टी

जब सब कुछ तैयार हो गया, तो उन्होंने दोस्तों को खाना परोसने से पहले उसे सावधानी से प्लेट में सजाया। बच्चे अपनी खास पार्टी के लिए एक साथ जमा हुए और उन्हें खाने का मज़ा लेते हुए देखा गया; आखिर में उन्होंने कैमरे की ओर हाथ हिलाकर अलविदा कहा।

वीडियो का कैप्शन है, “केशा दीदी कनाडा से हैं।” इस नेक काम ने दर्शकों का दिल जीत लिया और कई लोगों ने सूरज के वीडियो से बने समुदाय की भावना की तारीफ़ की। एक यूज़र को लगा कि इस पेज में पूरे भारत के लोगों को एक साथ लाने की क्षमता है, वहीं एक दूसरे यूज़र ने मज़ाक में दोस्तों के ग्रुप में शामिल होने की बात कही।

कुछ लोगों ने खास तौर पर बच्चों की मदद करने के लिए केशा की तारीफ़ की और उनके योगदान के लिए अपना सम्मान और सराहना ज़ाहिर की। हज़ारों किलोमीटर दूर रहने वाले किसी शख्स के दान से शुरू हुई यह बात आखिर में दोस्तों के एक ग्रुप के लिए एक छोटे से जश्न में बदल गई, जिसमें सूरज ने यह पक्का किया कि सभी लोग मिलकर पार्टी का मज़ा ले सकें।

यह भी पढ़ें- iPhone का जादू! 17 Pro रिपेयर कराने गया शख्स, दुकानदार ने थमा दिया iPhone 18 Pro, फिर जो हुआ वह कमाल हो गया

iPhone 18 Pro: किस्मत कभी भी पलट सकती है, ऐसा ही कुछ एक बंदे के साथ हुआ। जब वह अपने खराब हो चुके iPhone 17 Pro ठीक कराने मोहल्ले की मोबाइल रिपेयर शॉप पर गया। उसने सोचा कि दो-तीन हजार लगेंगे और फोन ठीक हो जाएगा, मगर दुकान वाले ने कहा कि यह फोन अब ठीक नहीं हो सकता है। “भाई साहब, ये ठीक होने लायक नहीं रहा… इतना सुनते ही शख्स का चेहरा लटक गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि शख्स का चेहरा खिल गया। दरअसल, दुकान वाले ने काउंटर से फोन का डब्बा निकाला और बोला ये लो नया वाला ले जाए। बता दें कि उस डब्बे के अंदर का फोन बिल्कुल iPhone 18 Pro जैसा था जो कल रात ही लॉन्च हुआ है। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें-