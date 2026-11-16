गुजरात के अमरेली जिले में स्थित अंबार्डी सफारी पार्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें तीन कर्मचारियों को बाइक से शेर का पीछा करते हुए देखा गया। इस वीडियो वायरल होने के बाद आरोपी वन विभाग के तीन अस्थायी कर्मियों को काम से हटा दिया गया है। इस मामले की जानकारी एक अधिकारी ने दी।

घटना को लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपाल सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ”हमने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। शाम के समय, वन विभाग के कुछ कर्मचारी शेर को सफारी पार्क में उसके बाड़े की ओर ले जा रहे थे। आमतौर पर, यह काम जीप की मदद से किया जाता है, लेकिन कुछ कर्मचारियों ने मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया।”

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उन्होंने आगे बताया कि इस घटना के बाद नोटिस जारी किया गया और आउटसोर्स किए गए वन विभाग के तीन कर्मचारियों को हटा दिया गया। प्रभारी सहायक वन संरक्षक (एसीएफ) मितेश वानिया ने बताया कि यह वीडियो दिवाली के त्योहार के दौरान रिकॉर्ड किया गया था। हालांकि, उन्होंने शेर को परेशान करने के आरोपों से इनकार किया।

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अधिकारी ने बताई असली वजह-

वानिया ने यह भी कहा, ”यह सफारी पार्क 300 हेक्टेयर से अधिक इलाके में फैला है। यहां हर रोज शाम पांच बजे, 100 गुना 100 मीटर के एक घेरे में जिसे ‘क्राल’ कहा जाता है, शेरों को खाना खिलाया जाता है। वीडियो में दिख रहे अधिकारी एक शेर को ‘क्राल’ से बाहर भटकते हुए देखने के बाद उसे वापस बाड़े की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे। उनका उद्देश्य शेर को परेशान करना बिल्कुल नहीं था।”

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महिला ने आरोप लगाया है कि कोच में मौजूद 53 साल के एक आरोपी शख्स ने पहले उसके साथ छेड़छाड़ की और जब उसने इसका विरोध किया तो उसे ट्रेन से धक्का दे दिया। इस घटना के बाद महिला की शादी भी टल गई है जो कि अगले महीने होनी थी। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…

यहां देखें वीडियो-