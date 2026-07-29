अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैलिफोर्निया के एक टीनएज लाइफगार्ड को उच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करेंगे। व्हाइट हाउस की ओर से यह जानकारी साझा की गई है। अमेरिका का उच्च नागरिक सम्मान 16 साल के एक लड़के को दिया जाएगा जिसने लहरों से लड़ते हुए एक 10 साल के बच्चे की जान बचाई थी।

दरअसल, सांता क्रूज के सीब्राइट बीच पर एक 16 वर्षीय लाइफगार्ड 10 साल के बच्चे को समुद्र की लहरों से लड़ते हुए उसे डूबने से बचा लिया था। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हुआ जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया के जरिए उस व्यक्ति की सराहना की और उच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की।

बच्चे को बचाने के लिए लहरो में लगा दी छलांग

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना बीते शनिवार की है। एक 10 साल का बच्चा बीच किनारे नहा रहा था तभी समुद्र की तेज लहरें उठने लगी और बच्चा उसमें फंस गया, तभी लाइफगार्ड की नजर उस बच्चे पर पड़ी। उसने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत लहरों के बीच छलांग लगा दी और बच्चे को बचाने के लिए अपनी वीरता का परिचय दिया। किसी ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और सोशल मीडिया पर अपलेड कर दिया, यह फुटेज तेजी से अब वायरल हो रहा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है, “हम इस बहादुर लड़के और उसके परिवार को और उस लड़के को भी जिसे बचाया गया सभी व्हाइट हाउस लाएंगे ताकि उसे हाई सिविलियन सम्मान दिया जा सके। बहुत बहादुर, वह इसका हकदार है!” ट्रंप के ऐलान से पहले उनके बेटे एरिक ट्रंप ने भी एक्स पर क्लिप शेयर करते हुए लिखा, “इस 16 साल के लाइफगार्ड को सबसे बड़ा सिविलियन सम्मान दो। यह सच में अमेरिका का सबसे अच्छा काम है! बहुत बढ़िया!”

सोशल मीडिया पर यूजर्स ने भी की तारीफ

वायरल वीडियो पर कई यूजर्स ने लाइफगार्ड की तारीफ की है। एक यूजर ने लिखा है, ‘भाई में हुनर ​​है’

एक और अन्य यूजर ने लिखा है, “मैं उस लड़के को जानता हूँ। वह मेरे घर के पास रहता है। क्या लड़का है, वह हमेशा से बिना स्वार्थ के रहा है। शाबाश।”

एक और ने कमेंट किया, “वे लहरें कमाल की थीं… भाई में हुनर ​​है… वैसे कौन रिकॉर्ड कर रहा था.. उसे ढूंढो, उसने मदद क्यों नहीं की।”

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यह वायरल वीडियो 25 जुलाई 2026 का है, विजय दिवस से पहले जनरल धीरज सेठ शहीदों को श्रद्धांजलि देने द्रास स्थित कारगिल वॉर मेमोरियल गए थे। इस समय वे अपनी मारुति सुजुकी सियाज से उतरते हुए देखे गए। और अधिक पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें…